El motor de Girona

Quan s'han escrit aquestes ratlles encara no s'haurà començat a votar als col·legis electorals i, per tant, impossible conèixer el resultat de les votacions a la ciutat de Girona més enllà de les previsions i/o les enquestes que han aparegut als mitjans, sovint mediatitzades pels habituals interessos de part. Així doncs, i atès que ja hi haurà temps i causes per comentar qüestions de la ciutat dels quatre rius una vegada s'hagi constituït el nou consistori, parlar d'un element dinàmic com és el motor semblava adient pels temps que corren.

Però no es tracta dels anomenats motors de l'economia com una mena d'eufemisme per calibrar l'empenta d'un segment de processos productius, sinó estricament del motor en la seva literalitat. En aquest sentit, la ciutat de Girona, com en general les comarques gironines, sempre han estat molt lligades al món del motor i no només en el sector de l'automòbil específicament, sinó en totes les seves extensions de competició, nàutica, motocicleta, etc. El Rally Costa Brava que enguany ha tornat a fer parada a la ciutat és un bon exemple de la vinculació històrica amb aquest esport automobilístic, com també ho són els 40 anys d'existència de l'associació CORVE que incorpora empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions a tota la província.

Històricament, els concessionaris de les marques de cotxes han estat regentats per famílies gironines i malgrat que poderosos grups forans ja siguin de Barcelona o Tarragona han entrat en aquest sector empresarial, en general s'ha mantingut aquesta essència gironina en la direcció de les concessionàries. Recentment dues famílies històriques del sector de l'automòbil, el Grup Blanch i el Grup Andreu, s'han unit per crear AB Automoció i, des d'aquesta nova plataforma empresarial poder competir amb els gegants de l'extraradi bo i creant un holding que gestiona set marques i compta amb 200 treballadors. Una fórmula intel·ligent i dinàmica que segurament servirà per crear sinergies i fer-se més forts en aquest sector altament competitiu de l'automòbil que, en els darrers temps, ha apostat decididament per una tecnologia avançada encaminada a fer possible una mobilitat més neta i respectuosa pel medi ambient.

Els nous reptes del món del motor són, evidentment, l'arribada del cotxe elèctric i, més enllà, l'autònom, però ara i aquí n'hi ha d'altres com ara donar sortida al cotxe d'ocasió que, de fet, segueix essent la primera opció de compra per a la major part dels conductors, particularment en el segment anomenat «cotxes joves» que corresponen a aquells que tenen menys de cinc anys d'antiguitat. En aquesta línia, els dies 7, 8 i 9 del proper mes de juny se celebrarà l'11a edició de la Fira EXPOCASIÓ Girona al municipi de Fornells que mercès les facilitats donades per l'Ajuntament ja s'ha consolidat com l'aparador més important de les comarques de Girona i un dels més reconeguts de Catalunya. Un mercat especialitzat que gaudeix en aquest cas de la fiabilitat i les garanties que ofereixen els propis concessionaris que representen les marques participants que enguany hi portaran més de 400 cotxes i 150 motos que estaran en exposició i venda, la majoria amb promocions i ofertes propiciades pels mateixos expositors. Segons Albert Alsina, periodista especialitzat i director de la publicació digital El Motor de Girona, «aquesta és una fira on els visitants hi trobaran una àmplia oferta de cotxes, furgonetes i motos d'ocasió i, aquest any, com a novetat, autocaravanes i quads, tots ells revisats i garantits». Durant tres dies, Fornells de la Selva es convertirà així en el gran aparador d'un mercat que creix i s'expandeix a rebuf d'aquest intens i històric lligam que sempre han tingut Girona i les seves comarques amb el món del motor.