"No m'han insultat mai, només em miren amb mala cara"

Ha creat el nou himne de Catalunya?

No puc parlar en nom de Catalunya sencera, que és el que fan ells. O sigui que és només un himne personal.

No em dirà que no és més adient a la Catalunya d'avui «clamen dret a decidir: si el xalet a la Cerdanya o la torre a l'Estartit» que «bon cop de falç».

Crec que sí. A més, així es coneix la paraula «complanta», que molta gent no sabia què significava.

Jo, entre aquesta gent.

Veu? És que jo sóc bastant afrancesat, ja existia «La complainte de la butte», una cançó del Moulin Rouge. És una paraula que m'agrada molt, i que també existeix en català.

Ha perdut gaires amistats, per cantar -literalment- les veritats?

No, jo diria que n'he guanyat, hi ha gent que se sent identificada amb el que canto i em truquen, m'aturen al carrer, em feliciten... És clar, a vegades també hi ha gent que es pensa que sóc el que no sóc, i em criden «Viva España!». I tampoc no és això. El cas és que no he perdut amistats, i si n'he perdut, no me n'he assabentat.

Ja fa uns anys va compondre «Maldà State» [Vilallonga és baró de Maldà], i cantava «no sóc independentista, perquè sóc independent». Una cosa és incompatible amb l'altra?

És clar, perquè qui és independent ja no necessita ser independentista, ja té la independència. Continuo reivindicant aquesta frase, perquè la independència comença per la persona. Serà que tinc un concepte individual de la independència.

La sàtira del procés emprenya més quan prové d'un català?

I tant. Segur. Perquè no em poden dir xarnego. I menys en el meu cas, que tinc un arbre genealògic (imposta la veu) tan profusament documentat (riu). Els ho poso més difícil. Però és igual, al final s'atreveixen amb tot.

En aquell «Maldà State» cantava «esquitxo les estelades amb unes gotes de pipí». Potser avui li tirarien ous, com a la Marta Sánchez.

Jo els hi hauria tirat pel mal gust que té cantant, és d'un cursi que no es pot suportar. Ara bé, posar lletra a l'himne espanyol no té futur, fracassaria qualsevol lletrista. No sé, potser un dia m'hi poso jo.

Ja, però esquitxar amb pipí el sacrosant símbol...

Aquesta cançó té sis anys, i l'he cantat per tot Catalunya. Recordo que a Banyoles, fa uns tres anys, tot ple d'estelades, la gent va acabar corejant-la i cantant-la. I tan frescos. En Ramon de España em diu a vegades: «encara no t'han partit la cara?». I no, em miren amb mala cara i prou. Deixant de banda les xarxes, a mi mai ningú no m'ha insultat.

Vol una Catalunya lliure?

Vull una Catalunya lliure de fanatismes i de corrupció, però suposo que és demanar massa.

La campanya per la llibertat dels presos ja ha aconseguit que l'Oriol Pujol dormi a casa. Veu, com els llaços grocs són útils?

Alguna victòria han de tenir de tant en tant.

Li han trucat de TV3 per convidar-lo a cantar «La complanta»?

Encara no, estic per trucar-los jo, per oferir-me. Per què no? Sóc català, canto en català, en el fons estic internacionalitzant el conflicte.

Amb Pilar Rahola fent els cors?

Home, això ja seria el màxim!

Veu TV3 habitualment?

No. Mai. Ni jo ni ningú, em penso.