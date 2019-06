«Al procés hi ha massa participació de la dreta»

A què ve tanta barreja d'idiomes al títol?

Perquè el llibre és així, escrit en part en català i en part en castellà. És quasi una trobada entre cubans i catalans, una trobada en la qual participen els meus amics, que són de diferents països, però sobretot de Cuba i de Catalunya.

És vostè fill de la revolució?

Bé, soc fill d'una època. La vaig fer en la part que em va tocar, i la continuo fent, perquè segueixo vivint en ella. Per això a un dels personatges se li critica que continuï vivint a Cuba.

Aquest és vostè?

Jo no sóc cap dels personatges, i sóc tots. I la novel·la és un vincle entre la revolució cubana i el procés català.

De debò els veu semblants?

Hi ha una diferència molt grossa, a Cuba no trobarà el que per exemple he vist a Barcelona: que guanya més un sector de la dreta que de l'esquerra. A Cuba trobarà sempre una majoria d'esquerres.

És clar, perquè no hi ha dreta.

Sí que hi ha dreta, però no tan dreta. D'entrada a Cuba no tenim multipartidisme, perquè el dia que n'hi hagi, estarà dirigit pels Estats Units, igual que aquí ho està pels bancs. Això a Cuba no ho volem. Fins ara no ho hem volgut, i espero que no es faci mai. El desastre que jo veig aquí amb els partits polítics, no el desitjo per a cap país. S'ha de posar fre només a l'extrema dreta? No, s'ha de posar fre a qualsevol que es comprovi que fa coses dolentes. Perquè ens hem de defensar com a societat.

Encara és temps de revolucions?

Més que mai. Crec que n'arribaran moltes més, el mateix sistema està contribuint a què en surtin més. Com que ara no té el contrapès de l'URSS i el bloc de l'est, en canvi actualment és com una empresa sense competència, que fa el que vol. Això provocarà revolucions més grosses i radicals que la russa o la cubana. Ho estem veient a Catalunya mateix.

Home, vol dir que això és una revolució?

Crec que sí, el que passa és que dins d'ella n'hi ha alguns a qui no els interessa. I l'estan parant. Al procés hi ha una excessiva participació de la dreta en la seva organització i control.

De fet, vostè també ha sigut crític amb la revolució cubana.

Perquè no hem sabut ensenyar al món el que és i ha fet Cuba. No hem pogut per l'enorme potència del sistema a tot el món i pel bloqueig del nostre veí, els EUA, que sanciona a les empreses que comercien amb nosaltres, això no té altre sentit que el del vassallatge. En Trump està allà per fer coses brutes que l'Obama no gosava fer, s'hi havia de posar un boig. Qui sap, potser al final serà en Trump el que enfonsarà el sistema. Ja li he dit que han de venir revolucions.

Què troba a faltar aquí, de Cuba, tret del rom i la música?

Ui, jo ni bec rom ni ballo salsa. A Cuba ja se'n reien de mi, perquè escoltava música grega, i inclús sardanes, de fet el meu pare era nascut a Eivissa! Els meus amics em deien que jo no era cubà. Però ho sóc molt, estigui o estigui sóc cubà. Però no trobo a faltar un carrer concret, una plaça, un paisatge... Trobo a faltar les idees, viure les idees.

A Cuba hi ha més idealisme?

Crec que sí. Aquí hi ha més consumisme, tot i que a la llarga, també n'hi haurà a Cuba. Ja estem sols. De moment ens estem integrant al món enviant metges arreu, que és molt millor que enviar Coca Cola.