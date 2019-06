El desglaç de Groenlàndia, en una sola fotografia

L'escalfament global és una realitat que els científics han demostrat en nombroses ocasions. Però, també el mateix planeta Terra ens deixa pistes de l'enorme problema a què s'enfronta la humanitat. L'última fotografia que ha provocat que saltessin les alarmes arriba des de Groenlàndia, on els gossos de l'investigador Steffen Olsen, que treballa per l'Institut Meteorològic Danès, tiben un trineu sobre un immens bassal, allà on hi hauria d'haver la blancor del glaç.

Tot i que sota l'aigua encara hi ha una capa de gel, Olsen assenyala que desconeix quant temps aguantarà el glaç, ja que en qualsevol moment pot acabar de fondre's. La imatge ha estat presa a Inglefield Bredning, al nord-oest de Groenlàndia, quan el científic intentava recuperar l'equip de treball col·locat pels seus col·legues al gel marí.

Segons va escriure en el seu compte de Twitter Steffen Olsen, «les comunitats a Groenlàndia depenen del gel marí per al transport, la caça i la pesca».

El científic, a més, anima a prendre mesures per conèixer millor com actuar davant l'escalfament global: «Fenòmens extrems, com aquesta inundació del gel pel sobtat desglaç de la superfície, requereixen una major capacitat predictiva a l'Àrtic».

I és que les temperatures a Groenlàndia s'han disparat en les últimes setmanes, fet que provoca que el gel es fongui a una major velocitat. De fet, el 12 de juny passat, les temperatures a les aigües de l'illa eren cinc graus superiors a les registrades qualsevol altre any en aquestes mateixes dates.

La imatge es va fer viral durant el dia d'ahir. «Groenlandia» va ser trending topic a Twitter i fins i tot el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va compartir la fotografia acompanyada d'un text en què urgia a no fer «ni un pas enrere» en la lluita contra l'emergència climàtica, un fenomen que ja s'ha convertit en una «emergència», a parer del líder del Partit Socialista.

Per il·lustrar l'emergència que representa el canvi climàtic, Sánchez ha compartit al seu perfil a les xarxes socials la foto d'Olsen.

«Aquesta imatge de Groenlàndia col·loca davant dels nostres ulls l'emergència a la qual ens enfrontem. Governs i societat hem de treballar units per frenar les conseqüències de la crisi climàtica. Aconseguir-ho és a les nostres mans. No podem fer ni un pas enrere», va apuntar Pedro Sánchez a través d'una piulada al seu compte de Twitter.