"Jo passava pel dolent i Kasparov pel bo, i era al contrari"

L’excampió mundial d’escacs Anatoli Karpov, el dels mítics duels primer amb Korchnoi i després amb Kasparov, ha estat uns dies a Platja d’Aro, on ha participat en el torneig de llegendes organitzat per l’Hotel Aromar

El molesta que als escacs se'ls anomeni simplement «un joc»?

No em molesta, fins i tot diria que entenc que la gent ho anomeni d'aquesta manera.

Quina és la semblança més important entre els escacs i la vida?

Això no és fàcil de respondre amb rapidesa (pensa). Segurament que a l'hora de fer un moviment, necessites tenir el màxim d'informació possible per tal de no cometre cap error. Tant als escacs com a la vida, com més informació tens, millors decisions prens.

Un interessant punt de vista.

Un exemple són les relacions entre Rússia i Europa. Si no saps res de l'altra part, no pots trobar una solució. Com més coneixement, millors decisions. Malauradament, no sol passar.

A la vida també és necessari sacrificar peces, a vegades?

Sí, i tant. En una guerra, el general pot sacrificar moltes vides. Nosaltres ens preocuparem per cadascuna d'aquestes vides, però probablement si un general sacrifica unes quantes vides, n'està salvant moltes més.

Vostè també n'ha hagut de sacrificar, de peces?

A vegades sí. Alguna vegada he comès errors per culpa d'haver pensat que algun problema no era prou important per prestar-li atenció. Després, aquest error m'ha servit per poder assolir un objectiu final.

Va dir Lord Byron que la vida és massa curta per als escacs.

La vida és massa curta per a tot.

Creu vostè, com deia el seu antic rival Korchnoi, que als escacs no hi ha cap gran mestre normal, que tots pateixen una mena o altra de bogeria?

Segurament jo sóc el més normal entre tots els bojos (riu).

Defensi públicament els peons, pobrets, tan menystinguts en general.

El primer campió del món que hi va haver, que va ser en Phillidor, afirmava que els peons eren l'ànima dels escacs. Hi estic completament d'acord.

Quan estava en actiu, davant d'una partida especialment dura, patia o disfrutava?

A vegades patia, certament. Hi ha vegades que jugant no t'ho passes bé. La sort és que l'endemà ja estàs completament normal i continues endavant.

A veure si serà vostè masoquista.

No ho sóc, no (riu).

Per què la gent el tenia a vostè pel dolent i a Kasparov pel bo?

Per raons polítiques, res més. En aquell context, a Europa i Amèrica convenia que jo passés pel dolent i Kasparov pel bo. I en canvi, era tot el contrari (riu).

No el molestava?

A vegades sí, perquè no era veritat. Però ja no importa, ha passat molt temps.

Les màquines ja són millors que els humans?

És una pregunta complicada, és evident que les màquines han avançat molt en els escacs. Fa anys era fàcil competir contra elles, però actualment costa arribar al seu nivell, que és molt alt. Avui, els jugadors que juguen contra màquines ho fan en condicions desiguals.