"Tinc calma, senzillesa i alegria, la felicitat no existeix"

Valerie Mason-John, formadora en gestió de la ira, és a Catalunya a presentar «Desintoxica tu corazón», un llibre amb què ens vol ajudar a reconèixer les nostres emocions

És l'actual, l'era amb més sofriment?

Sempre hi ha hagut sofriment, és part de la condició humana. Envellirem, emmalaltirem i morirem. Hi ha persones al món que estan bregant amb la guerra i les seves preocupacions no són sobre el planeta sinó sobre com poden mantenir vius als seus fills. Hi ha persones que viuen en la pobresa extrema i el seu sofriment és d'on obtindran el pròxim menjar. Després hi ha el sofriment que creem i que es veu diferent depenent de quants diners, estatus i amor tenim en la nostra vida. Molts de nosaltres, que vivim en l'occident més ric, hem creat el sofriment a causa de la nostra cobdícia, odi i engany. Sempre hi haurà sofriment, però la vida no té per què estar plena de sofriment.

Aquí a España, l'himne durant la transició deia «Libertad sin ira». La ira coarta la llibertat?

La ira és energia. Si podem reconèixer la ira com a energia que sorgeix a través del cos i no actuar enutjats, hi haurà llibertat. Moltes persones, com la Mare Teresa, Nelson Mandela, el Dr. Ambedkar, han transformat la ira per a elevar a certes comunitats oprimides. Però la ira pot restringir la llibertat i sovint crea la guerra, el terrorisme, l'assassinat, la ira en la carretera, l'autoodi, l'addicció i molt més.

Quan és l'última vegada que vostè ha sentit ira?

Vaig experimentar l'energia de la ira fa dues setmanes quan vaig veure el documental de Netflix «When they See Us» sobre cinc nens afroamericans que van ser erròniament acusats de violació a causa del racisme i la fabricació de proves per la policia. L'energia era una profunda i pesada tristesa embossada en la meva gola. Vaig deixar fluir les llàgrimes.

Com la combat?

Tinc una nova col·lecció de poesia que es publicarà en 2020 trucada «I'm Still Your Negro: An Homage to James Baldwin». A través de la poesia documento les injustícies d'avui i espero que la gent desperti a l'opressió contínua dels negres i les dones en el món.

Vostè té una biografia molt dura, que inclou maltractaments i addiccions.

No em vaig tornar addicta. Era una qüestió de vida o mort. Vaig triar la vida i per a ajudar-me a viure, em vaig automedicar per a calmar el meu dolor.

I com va aconseguir sortir del pou?

El mindfulness és el meu Prozac. Em va salvar la vida.

A què té por avui la gent?

En aquesta part del món la gent té por del terrorisme, que els refugiats ocupin els seus llocs de treball... La gent té por de la diferència, por a perdre estatus, por de perdre el que té, por de perdre les seves possessions. La gent li tem al canvi!

Què es pot fer contra la por?

La por una vegada va ser un mecanisme de supervivència. Necessitàvem aquest instint bàsic per a mantenir-nos a resguard de les espècies de quatre potes. Ara tenim por de les de dues potes. La por moderna no té res a veure amb la nostra resposta intestinal, té a veure amb tots els pensaments tòxics que agiten els nostres cors i ments. La por moderna es compon de pensaments falsos que creiem que són veritables i actuem contra ells. Una cosa simple que podríem fer és qüestionar els nostres pensaments: són realment veritables?

És feliç?

Tinc calma, senzillesa i alegria. La felicitat no existeix. Tinc la meva ment alliberada de la presó. He aconseguit una mica d'alliberament, i encara hi ha molt més alliberament per a descobrir.