El pesquer és un dels principals sectors econòmics afectats per les deixalles al mar. No és només la quantitat d'escombraries que queden atrapades a les xarxes, sinó que també poden malmetre vaixells i aparells de pesca. Investigadors de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC han detectat que la captura total de les xarxes pesqueres en àrees pròximes a ciutats conté fins a un 38% d'escombraries quan està en àrees urbanes i un 5% en zones més rurals, segons un estudi en el qual també hi han col·laborat pescadors artesanals.

En el treball es van comparar dues àrees de pesca, una propera a municipis molt poblats, Vilanova i la Geltrú (Barcelona), i una altra més rural, el Delta de l'Ebre (Tarragona), dues zones que formen part de la xarxa Natura 2000. Les directores de l'estudi, Eve Galimany i Elena Marco-Herrero, van proposar «establir mecanismes perquè les pesqueries ajudin a eliminar les escombraries reduint els costos de pesca i els perills potencials per als ecosistemes marins». «Les escombraries marines poden causar un gran impacte en els ecosistemes, ja que la seva degradació natural precisa de molt de temps. D'aquí la importància d'una millora en la gestió de residus, que inclogui un programa de recompensa als pescadors per tornar a terra la brossa marina, com antigament se'ns recompensava per retornar els envasos de vidre», va proposar Marco-Herrero.

Per dur a terme l'estudi, publicat a la revista «Waste Management», es va analitzar la densitat i el tipus d'escombraries en aigües superficials de la Mediterrània, fixant-se concretament en la pesca de marisc a poca profunditat.

Un pescador de la confraria de Vilanova i la Geltrú i participant de la investigació, Miquel Illa, va explicar que han vist un gran increment de les escombraries en els darrers anys: «La gent no és conscient de tot el que es llença al mar, tarda una infinitat d'anys per dissoldre's i no hi ha cap pla de neteja del medi». Un altre participant, el pescador de la confraria Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), Casimiro Cabré, observava: «Tot i que en la pesquera que fem no ho hem notat tant, sí que veiem que en platges i costa, sobretot quan hi ha temporal, cada vegada arriben més plàstics, ampolles i escombraries, entre d'altres». «Els pescadors som els primers interessats a tenir el mar net», va afegir, i va explicar que creu que la majoria de pescadors de la zona fiquen en un racó del vaixell tot el plàstic i escombraries que es troben a cada jornada de pesca, i en arribar a terra ho tiren als contenidors.

Tot i que ja se sabia que àrees properes a zones molt poblades acumulen més escombraries, aquest és el primer treball que quantifica les escombraries marines dins d'una pesqueria, segons afirma el CSIC.