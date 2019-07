La seu central de Cirque du Soleil, al servei de «Messi 10»

n campió del món de futbol d'estil lliure juga amb la pilota penjada d'una corda a gran altura, uns acròbates surten volant des d'un balancí i cauen en una xarxa amb forma de porteria i en una pantalla gegant es veu Lionel Messi fent regats impossibles.

Som a la seu central del Cirque du Soleil a Montreal (Canadà), unes enormes instal·lacions de 36.600 metres quadrats que aquest mes de juliol estan al servei de Messi 10, un espectacle inspirat en l'estrella argentina, que s'estrenarà a Barcelona el pròxim 10 d'octubre.

Lionel Messi és un malabarista de la pilota i un artista del regat, capaç d'acostar-se a la porteria contrària com un home-bala o de mantenir l'equilibri com un trapezista; és per això que no és d'estranyar que el director creatiu del Cirque du Soleil, Sean McKeown, s'hagi deixat inspirar per ell i hagi ideat el primer espectacle de circ inspirat en el futbol de la història d'aquesta prestigiosa companyia.

Prop de 50 artistes, elegits entre els millors, ja han començat a treballar: mentre a la sala d'assajos dels ballarins preparen una coreografia sobre la velocitat de Messi, en l'estudi principal hi ha els especialistes en corda llisa fent voltes impossibles al número dedicat a la força de Messi.

En paral·lel, els dissenyadors de vestuari prenen notes abans de pujar a la primera planta, on hi ha l'enorme taller de costura i les sales on es fabriquen les teles. La maquinària està en marxa.

«Messi està sent una font d'inspiració inesgotable per a tots -diu McKeown en un descans dels assajos-, però no només perquè és un mestre que comparteix amb els artistes de circ habilitats com la velocitat o la força, sinó perquè, a més, és un tipus humil que compta amb el suport i admiració de molta gent, i això també es reflectirà en l'espectacle».

Quan acaba l'entrevista, un grup d'equilibristes entra a la sala d'assajos i inicia la construcció d'una torre humana inspirada en els castells catalans, que forma part del número dedicat a la família i als seguidors que han ajudat Messi a arribar on és.

«Perquè qualsevol pot emocionar-se quan Messi fa un gol, igual que tothom s'emociona quan un artista de circ aconsegueix fer alguna cosa que sembla impossible», afegeix Nacho Ricci, un especialista en cordes aèries i en acrobàcies impossibles. «Quan porto el 10 sento una gran responsabilitat», diu visiblement emocionat, perquè «el circ és pura emoció, i el futbol, també».