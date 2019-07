Gossos donants d'esperma: una activitat emergent

Els bancs d'esperma per insminar gossos i gats han començat a proliferar a Espanya per l'auge dels criadors professionals, que busquen mantenir races pures i pedigrís que no s'adulterin amb l'encreuament d'animals, tot i que encara no és accessible per als particulars que tenen mascotes. El veterinari Josep Arús, cofundador de l'hospital AniCura Arvivet Veterinaris de Terrassa, un dels centres privats a Espanya amb un banc d'esperma per a mascotes (gossos i gats), ha explicat que la reproducció assistida de gossos i gats és una activitat emergent a Espanya, on actualment hi ha 164 veterinaris especialitzats.

Arús ha destacat la importància dels vivers professionals com els principals demandants, que arriben a suposar «entre el 50 i el 60%» de la feina diària al centre, ja sigui amb tasques d'assistència, inseminacions o congelació d'esperma. «El viver professional et busca i quan et troba ja no et deixa anar», ironitza Arús per il·lustrar la satisfacció dels professionals de la cria amb aquests nous mètodes de reproducció.

El cost mitjà d'una inseminació artificial intrauterina per a gossos, ha detallat el veterinari, ronda els 300 euros, una quantitat a la qual se li ha d'afegir els 100 euros del seguiment previ que ha de fer el centre per determinar el moment òptim per a la fecundació.

Aquesta pràctica és habitual entre criadors, gent que «es gasta diners i té èxit», per solucionar problemes de fertilitat o de salut de les gosses, ja que «sempre hi ha d'haver gossos de pura raça». Pel que fa al perfil dels gossos donants d'esperma, segons estipula la Reial Societat Canina d'Espanya (RSCE), el gos ha de tenir menys de 10 anys, no ser transmissor de malalties i, preferiblement, ser de pura raça i campió de competicions.

La inseminació artificial a gossos està creixent perquè és una de les tècniques més efectives per augmentar les probabilitats de concepció i el nombre de cadells per ventrada, segons Arús. El veterinari explica també que la donació d'esperma animal és un procés que representa «diferències amb la medicina humana», ja que està enfocada principalment a la cria professional i no és accessible per als particulars. Hi ha algunes persones que van al centre perquè volen congelar l'esperma dels seus gossos per clonar a l'estranger, però la resposta sempre és negativa per part dels professionals si no es disposa d'un «nucli zoològic» propi.

Segons Arús, encara que és possible conservar l'esperma de gat, el procés és molt més complex en els felins perquè els mascles tenen un menor volum espermàtic. En els gossos el procés és més senzill perquè s'extreu l'esperma de forma manual i sense la necessitat d'utilitzar cap instrument o tècnica complexa. «L'extracció de semen en els gats és més complexa i s'ha de dur a terme sota anestèsia general», detalla Josep Arús.