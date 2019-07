El Saló Eròtic vol ser més educatiu i feminista

Educatiu i feminista. Això és el que s'ha proposat ser la nova edició del Saló Eròtic de Barcelona, que se celebrarà al pavelló olímpic de la Vall d'Hebron, a Barcelona, del 3 al 6 d'octubre. Amb aquest objectiu, l'esdeveniment estarà marcat per una renovació de continguts i de programació, que se centrarà en l'educació sexual i introduirà una òptica més feminista, inclusiva, oberta i reflexiva –tal com van afirmar ahir des del festival a través d'un comunicat.

El saló, que s'organitzarà amb el lema «Hem de parlar», ha assegurat que «vol representar la societat del futur» i, per fer-ho, ha escollit continguts caracteritzats per «una profunda reflexió sobre el futur i la llibertat». Això ho farà sota la direcció creativa del director dels vídeos promocionals dels últims anys, Carles Valdés; que compartirà el lideratge amb Juli Simón.



Cinc-centes hores de formació

També s'ampliarà l'oferta d'aprenentatge del festival, amb més de cent sessions formatives (més de cinc-centes hores de formació) guiades per sexòlegs i psicòlegs. Aquestes activitats estaran relacionades amb la sexualitat de diferent manera i amb temes tan diversos com el «poliamor», els dolors menstruals, el sexe tàntric o el plaer anal.

Una altra novetat serà la presència d'experiències artístiques, entre les quals hi haurà un túnel d'art immersiu, una zona d'experimentació sensorial ASMR (les sigles en anglès de la resposta sensorial meridiana autònoma) que mostrarà noves formes de plaer vinculades a l'oïda i la vista o, entre altres propostes, quatre sessions de microteatre creades en exclusiva per la directora Alix Gentil amb la clara intenció de provocar la reacció del públic.

A més, s'introduiran espectacles qualificats de slow sex que aposten per un sexe més conscient, íntim i reflexiu, una tendència consisten a practicar-lo a poc a poc i gaudir-ne a través de tots els sentits. I pel que fa a les representacions en viu, des del festival van destacar que la seva voluntat és oferir una mirada més inclusiva i feminista.

Al costat d'aquesta programació encara hi ha una altra novetat, aquesta denominada «Extreme 5» i que al seu web publiciten com «l'experiència més extrema. Només per a valents».

A l'espera que la maquinària es posi en marxa, el Saló Eròtic escalfa motors amb l'anunci del nou vídeo que, tal com ha passat en les edicions anteriors, esperen que es converteixi en «un èxit viral». La data fixada per a la difusió del muntatge, que promocionen al web mitjançant un compte enrere, és el dilluns 19 de setembre, unes tres setmanes abans que arrenqui el festival.