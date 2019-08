«Girona» és «Girona», aquí i a Saragossa

El grup municipal Vox de l'Ajuntament de Saragossa va presentar ahir, sense èxit, una moció per modificar a l'espanyol la retolació de les denominacions de les poblacions en el termes municipals. En particular ha reclamat el canvi de «Lleida» per «Lérida» i «Girona» per «Gerona» als rètols. La iniciativa no va ser acceptada pel ple, amb únicament el suport dels dos consellers de Vox autors de la moció. El PP va abstenir-se en la votació i la resta de grups polítics van votar-hi en contra. La regidora de Vox, Carmen Rouco, va defensar que «vivim a Espanya i la nostra llengua oficial és l'espanyol», i que per aquesta raó tots els rètols de ciutats a les comunitats autònomes haurien d'estar escrits en aquesta llengua. A més, ha demanat que les denominacions de Saragossa o Osca, no es denominessin en català a Catalunya.

Els regidors del PP es van abstenir de la votació perquè «les iniciatives que es porten al ple han de cenyir-se als interessos dels saragossans». Tot i això va acceptar que considera «enutjós» que a Catalunya els noms de les ciutats apareguin en català i no en espanyol. Per aquesta raó, ha dit que veu «raonable» que se sol·liciti una instància per modificar la normativa de retolació. Des del PSOE, Alfonso Gómez va denunciar que la moció només buscava «generar agitacions» entre dues comunitats «germanes» com ho són Catalunya i Aragó, i que els noms de Lleida i Girona, en català, són oficials i estan correctament utilitzats.

La regidora de Ciutadans, Cristina García, va rebutjar la moció per considerar-la de competència nacional i perquè existeix legalitat en la retolació. Aquesta legalitat va ser autoritzada el 1980 a les ciutats de Lleida i Girona per canviar els seus noms oficials al català.

«Aragó és una comunitat autònoma trilingüe», va recordar Luisa Broto de Saragossa en Comú, acusant els d'ultradreta de no protegir la diversitat lingüística i de voler tornar Espanya en un país «monocolor» i que «no accepta la pluralitat». Podem-Equo va respondre a la moció instant-se a no perdre el temps en «qüestions no rellevants per a la ciutadania», i ha coincidit amb els altres grups polítics amb l'oficialitat de «Lleida» i «Girona» com a noms oficials.

Així mateix, va aprofitar també per dirigir-se a la representant de Vox i, després d'exclamar rotundament i en veu alta «Espanya», li ha preguntat si creu que les llengües que es parlen al país no són patrimoni espanyol. També va afegir: «aquí té a les persones no normals defensant la normalització dels usos lingüístics», en referència a la polèmica protagonitzada per Rouco la setmana passada quan en unes declaracions va dir que «el seu despatx estava obert per a tothom: gais, lesbianes, normals i no normals».