La calor dispara l'ús de l'aire condicionat a hotels del Ripollès

Les altes temperatures dels darrers estius juntament amb el canvi d'hàbits dels clients ha disparat l'ús de l'aire condicionat als establiments del Ripollès. Si fins fa relativament pocs anys eren escassos els negocis que en tenien, ara es fa complicat trobar-ne algun que no en disposi. Els establiments que sí que tenen aparell, en canvi, es queixen de l'ús que en fan alguns clients. En Ramon Pau és representant de l'hostaleria ripollesa i assegura que molta gent «vol tenir fred a l'estiu i calor a l'hivern», cosa que fa disparar el consum. «Caldria ser més responsables perquè no és normal dinar amb un jersei posat a l'estiu, o anar en calçotets a l'hivern», ha reblat.

Els aparells d'aire condicionat són cada vegada més habituals a les façanes dels locals d'hostaleria del Ripollès. Una imatge que fa uns anys era gairebé anecdòtica s'ha tornat en freqüent a partir de les fortes calorades dels últims anys a l'estiu. Tot plegat ha fet que molts establiments que no tenien aparells s'estiguin plantejant «seriosament» posar-ne un, ja que els clients els ho reclamen.

Els que ja s'han vist obligats a posar aparells d'aire condicionat s'asseguren que els clients tindran «un cert confort», si bé reconeixen que a vegades les despeses fan repensar el fet d'instal·lar-ne. El problema són els hàbits dels clients, que han canviat respecte a fa uns anys. En Ramon Pau assegura que molts dels que venen als establiments de la comarca volen tenir fred a l'estiu i calor a l'hivern. Aquest «mal ús» de l'aire condicionat contrasta amb el perfil de client «sostenible» que visita el Ripollès, que busca natura i fugir de la contaminació de les ciutats. «A vegades és paradoxal, perquè després no som conscients del mal ús que fem de la calefacció a l'hivern i dels aires a l'estiu», explica el representant de l'hostaleria.



«Consum desmesurat»

Aquest «consum desmesurat» fa que se'n ressenti la factura dels establiments a finals de mes. De cop, han vist com la factura de la llum es «dispara» des que han instal·lat l'aire condicionat. «Això al compte de resultats es nota, i es fa difícil apujar els preus», es queixen. Qui encara ho té més difícil són els negocis que no tenen les instal·lacions adaptades amb aïllaments tèrmics de qualitat. Bona part són cases antigues reconvertides en establiments hostalers i que s'han trobat que per posar aires condicionats o calefaccions més eficients han de fer obres que tenen un cost important.