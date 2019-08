Parlar abans de beure

Ja fa anys, José Maria Aznar, va visitar unes bodegues i tot seguit va dirigir unes paraules als assistents, dient que a ell ni la Direcció General de Trànsit ni ningú, li havien de dir si podia o no podia beure, abans de conduir. Alfonso Guerra, amb la seva proverbial mala llet, va trigar poc a replicar-li: «Si has de fer un discurs en una bodega, millor fes-lo abans de beure».

A tothom li pot passar, que inverteixi l'ordre que seria aconsellable. La mateixa consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ripollenca ella, es trobava la nit del 6 d'agost del 2019 al restaurant El Gotim («Cuina de Mercat Catalana» basada en «arrossos, peix fresc, vedella de Girona i amanides ecològiques»), a L'Escala, lloc ideal per a una xefla de les bones, de les que es pengen a l'Instagram per fer dentetes als followers. Així que va decidir penjar en aquesta xarxa social una foto d'ella mateixa amb una ampolla de la cervesa artesana Empordà Hooligans, que porta el lema «Fuck Spain» al costat del dibuix d'una mà que enlaira el dit del mig, per si algú no coneix el significat de l'expressió anglesa. Alfonso Guerra, o en el seu defecte algú que apreciés de debò la consellera, li hauria de dir el mateix que a Aznar aquell dia: consellera, primer hauria de penjar les fotos a Instagram, i després beure cervesa, mai al revés, que l'alcohol el carrega el diable i passa el que passa.

Jordà no es va acontentar de penjar la fotografia d'ella, tota riallera, amb la cervesa a les seves mans. Va acompanyar la imatge amb l'explicació: «a l'Escala El Gotim el millor menú i una gran cervesa artesana #Seguim #ProductesDeLaTerra». S'ignora si el «seguim» de la consellera es referia que pensava continuar ficant la pota durant tota a legislatura o si el que continuaria seria la ingesta de cervesa en el decurs de la nit. Si va ser així, no en va quedar constància gràfica, i és d'agrair si ja amb la primera -o les primeres- es comportava més com a hooligan que com a representant governamental. De fet, la imatge va circular a bastament per Twitter i va ser criticada per usuaris, alguns dels quals extrapolaven l'actuació de Jordà i instaven a meditar què passaria si un representant del Govern espanyol es fes fotografiar, tot rialler, al costat d'un «Fuck Catalunya».

La cervesa és traïdora, serveixi com a disculpa per a la pobra consellera. Potser, crèdula com és i arribada a la Costa Brava des de les seves ignotes terres de muntanya, pensava que la cervesa artesana és inofensiva, que cap producte sortit de la sacrosanta terra catalana i de les seves tradicions pot perjudicar la ment, que els catalans són massa bona gent per barrejar alcohol i artesania i que, en fi, em sento alegre i no sé per què, a veure si serà aquesta cervesa, posi-me'n una altra.

Fa un temps, la mateixa consellera recomanava als catalans beure llet crua de vaca, és a dir, sense pasteuritzar ni res, qui sap si havia sentit a dir que un segle abans així es comportava la gent allà per les muntanyes del Ripollès. O sigui que innocent i crèdula com ella sola, queda clar que ho és, el que no està tan clar és que un govern es pugui permetre tenir -i mantenir- entre els seus membres una dona crèdula i innocent, que avui és capaç de llençar Louis Pasteur a la paperera de la història com si fos un Artur Mas qualsevol, i que demà engega a prendre pel cul Espanya, precisament el país amb qui els agricultors i ramaders catalans han de tenir les millors relacions.

Dit això, i que em perdoni la consellera que va baixar de la muntanya: no sé per quina raó científica la cervesa artesana ha de ser millor que la industrial, quan si jo n'elaborés una, seria 100% artesana i 100% imbevible. Però ves, a qui se li acut parlar de raons científiques a la consellera.