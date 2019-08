«Hi ha qui el mateix dia esquia, juga a golf i va a la platja»

Mar o muntanya? En Jordi Mercadé i la seva dona, Concepció Martí, tots dos de Cerdanyola del Vallès, ho tenen clar: totes dues coses. Així que van crear l'Skibar a Masella, L'Avalanche a Puigcerdà i el Waikiki a cala Montgó. Empresaris entre la neu i la sorra

Algú de cognom Mercadé estava predestinat a ser empresari?

De fet soc comercial, jo em dedicava a anar per les cases venent llibres del Círculo de Lectores, cosa que encara s'avé més amb el que faria un mercader.

I com passa dels llibres a l'oci?

Vaig conèixer la meva dona, vam anar a viure a la Cerdanya. Llavors o bé havíem de buscar feina o bé havíem de muntar alguna cosa. Com que la meva dona havia estat a l'hostaleria, ens vam decidir per això.

Què respon quan li fan la típica pregunta: mar o muntanya?

Que depèn de l'època (riu). Però la veritat és que soc més de muntanya, m'agrada més. La platja està bé per venir-hi a treballar a l'estiu.

Intueixo que no pot ni esquiar a l'hivern ni banyar-se al mar a l'estiu.

A la platja no hi vaig, tot i tenir-la ara mateix a tocar, perquè no m'agrada. I esquiar... cada cop ho faig menys, però encara miro de trobar temps per fer-ho. Abans esquiava cada dia, ara tenim més feina i no puc fer-ho tant.

A L'Avalanche hi ha tocat La Unión, El último de la Fila, Antonio Orozco i molts altres artistes reconeguts. Com els convenç que vagin fins a un pub d'una petita població del Pirineu?

No hi ha cap secret. Vam començar portant-hi Antonio Orozco, els músics veuen que allà hi van altres artistes... i una cosa porta l'altra.

Així de fàcil?

I fent les coses bé, és clar, perquè si les fas malament, la gent no vol tornar. I en canvi, tots aquests que esmenta i altres, volen tornar.

Però el primer és el que costa, i va ser l'Orozco. Com s'ho va fer? Va fer valer la seva experiència de venedor de llibres per fer-lo signar?

No, no. Simplement vaig trucar al seu representant buscant el telèfon a internet, com ho pot fer qualsevol persona.

I ja està?

I ja està. Després li vaig explicar el tipus de concert que volíem fer, li va agradar i ja està. Sincerament, no em pensava que fos tan fàcil. Però va sortir bé, i després ja una cosa ha portat l'altra.

Al Waikiki també porta músics. No entén un bar sense música en directe?

El de Masella, a peu de pista, no en té (riu). Però sí, crec que la música en directe és un valor afegit, de cara al client. La música en directe no és soroll, és cultura, i tenir una mica de cultura en un bar sempre va bé.

Hi ha més pijeria a la costa o a la muntanya?

Mmm... jo no en diria pijeria, però a la muntanya el client sol ser de nivell adquisitiu mig-alt. A la platja, en canvi, hi ha de tot. El que passa és que anar a esquiar a l'hivern no és gratuït, i anar a la platja, sí, per això aquí hi ha més barreja de nivells econòmics.

Hi ha d'altres diferències entre la gent que passa les vacances a la costa i la que les passa a la muntanya?

Bé, els que pugen a la muntanya el cap de setmana solen anar més estressats, aquí a la platja la gent està més relaxada. A la platja la gent s'ho pren tot amb més calma.

A pocs llocs del món es deu poder tenir un negoci a peu de pista i un altre a peu de platja.

Tan a prop un de l'altre, no crec que enlloc més. A la primavera conec gent que esquia al matí, juga a golf al migdia i a la tarda va a la platja. Dues hores d'esquí, dues de golf i dues de platja.