«En política hi ha cromos repetits i d'altres que no valen res»

No hi ha pare que en aquesta època de l'any no es gasti diners en cromos de La Lliga per al seu fill. Aquesta col·lecció, i d'altres, és cosa de Panini, empresa amb seu a Torroella de Montgrí que té Lluís Torrent com a director general.



De petit feia col·leccions de cromos?

És clar que sí, home, com tothom. No n'havia fet, vostè?

I tant. La de l'Antic Testament. Encara tenen sortida, aquests tipus?

No, les coses han anat canviant. Per exemple, ara ja no funcionen les col·leccions de cotxes ni les de motos, que abans es venien molt bé.

Ara funciona el futbol?

El futbol ha funcionat sempre. Però també altres coses. Per exemple, aquest any hem tret una col·lecció de cromos de mitologia, creada per nosaltres mateixos, els Fantasy Riders.

Quin cromo era el que buscava amb més devoció el nen Torrent?

Quan jo era petit no hi havia gaires col·leccions de cromos, recordo la que sortia a la xocolata Torras. N'hi havia una de cotxes, ni tan sols eren fotos sinó dibuixos, i el que a mi m'agradava més mai no em sortia. Ni tan sols recordo la marca d'aquell cotxe.

S'enfadava quan no sortia el que volia i ara es venja amb els nens actuals?

Bé, si no em sortia el que volia, feia el mateix que fan els nens d'ara: tengui-falti. O sigui, intercanviar. Anar a col·legi a negociar.

Ja va aprendre llavors a fer negocis?

La col·lecció de cromos és un instrument que funciona en molts àmbits. Un d'ells és la negociació. De tota manera, les tecnologies han modificat els hàbits col·leccionistes.

Com pot ser que, en l'era d'internet, el meu fill petit encara vulgui cromos de futbolistes?

El col·leccionista vol el cromo físic. El seu fill vol aquell que no té. I anirà al cole amb els repetits, i si té en Messi repetit... ah, amic, aquell val per tres! Com li deia, els cromos ensenyen a negociar, però ensenyen també ordre. I estalvi, per invertir bé els tres euros que li ha donat el pare o la mare.

És conscient que m'està arruïnant a mi i a altres pares, que treballem només per comprar cromos als fills?

No es queixi tant, home, que només dura dos o tres mesos i el seu fill s'interrelaciona amb els altres nens. I a més, amb els cromos juguen junts pares i fills, en canvi, si el nen agafa l'iPod, el pare ja desapareix. Són diners ben invertits, deixi de queixar-se (riu).

Li consta si els futbolistes professionals fan col·leccions de cromos?

I tant que sí. En Puyol m'explicava que els jugadors de la selecció espanyola competien a veure qui acabava abans la col·lecció. A Portugal i Itàlia ens hem trobat jugadors que han trucat queixant-se que el seu cromo no hi era.

Algun es queixa per sortir lleig?

De moment no ens ha passat (riu). El que els fa il·lusió és, quan es retiren, que els regalem els seus cromos de totes les temporades. Així veuen com han anat canviant d'aspecte, de pentinat, de forma física, etc.

Hi ha cromos que a penes es fabriquen, perquè siguin molt buscats?

Res, això és un mite i prou. És fals. Fabriquem tots els cromos per igual. Per més que insistim, la gent no s'ho creu. Una vegada, a Sevilla, el taxista que em portava al camp es queixava que era del Sevilla i no li sortien cromos del Sevilla. El que em portava de tornada era del Betis i se'm queixava que no li sortien cromos del Betis.

Entre la política actual hi ha massa cromos repetits?

(Riallada) Sembla que sí. Hi ha algun cromo repetit i algun altre que no val gaire res.

No es poden canviar, aquests?

El problema és que, com li deia abans, en Messi el pot canviar per tres. Però si un cromo no val res, ningú el vol i no el podrà canviar per cap altre (riu).