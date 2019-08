«La meva àvia va passar gana, així que jo mai he deixat res al plat»

La barcelonina Raquel Lúa actua avui al festival Gala Acústic de Cadaqués, en un concert després d'un passeig en barca, en una cova del cap de Creus.

El seu primer disc es titula «Ruegos y demás». Vostè per què pregaria?

Tot el disc és un una pregària a la vida, potser desitjant que al final no hi hagi mort. Un desig impossible, és clar, la mort sempre arriba.

Barreja català i castellà en alguns temes perquè vivim en un país bilingüe?

És clar, jo he nascut a Barcelona, però la meva mare és de Jaén. El meu pare va néixer a Catalunya, però la seva mare, la meva àvia, és del Marroc. I el meu avi és de Granada. Soc una barreja total i m'agrada, perquè això m'enriqueix.

La barreja sempre enriqueix?

Estic segura que sí. Així he pogut conèixer moltes coses de cada lloc.

Essent de Torre Baró deu veure quins són els problemes reals de la gent.

Al barri hi ha molta consciència política, des de dins s'ha treballat molt per aconseguir millores. És un barri obrer, i les coses han sigut sempre difícils, però s'ha lluitat per millorar.

Recordo el segrest d'un autobús...

El van segrestar unes dones del barri, obligant-lo a pujar a Torre Baró, per demostrar que era factible malgrat les pujades. Gràcies a això, ara hi ha línia de bus. Vaig fer un concert-homenatge a aquestes dones.

A vegades els problemes de la gent són molt més simples que les grans qüestions que plantegen els polítics.

Exacte, es preocupen més de temes grandiosos que de mirar que una senyora gran pugui anar bé a comprar el pa.

El seu barri li inspira?

No sé si m'inspiro en el barri, el que és segur és que m'inspiro al barri. Tinc la muntanya al davant de casa, i això sí que m'inspira per crear.

La seva música seria diferent si hagués nascut a Sarrià-Sant Gervasi?

Intueixo que sí, malauradament el lloc de naixement marca la vida de les persones. Igual que no és el mateix néixer aquí que a l'altra banda del mediterrani.

Els orígens marquen?

Marca que la teva família t'ensenyi uns valors d'humilitat. Per exemple, la meva àvia ha passat gana, així que a mi mai de la vida se m'ha acudit deixar res al plat. Es pot ser bona persona neixis on neixis, però un barri obrer t'ensenya a lluitar pel que vols.

Com la Rosalía, ve del Taller de Músics. Una bona formació és bàsica?

Rebre formació és important, el que no sé és on és millor rebre-la. A mi el Taller de Músics m'ha ajudat moltíssim, perquè té un projecte anomenat Cabal Musical, per a gent dels barris perifèrics de Barcelona que no es podria permetre pagar uns estudis musicals. Ha sigut el meu cas. Al Taller vaig prendre consciència que podia compartir alguna cosa. Això és molt important, és previ a adquirir la formació. Fins llavors, ni em plantejava ser cantant. Jo no volia ser cantant, jo volia cantar. M'era igual a casa que a un escenari.