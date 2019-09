Balanç musical

Acabades les calors estiuenques és l'hora de fer balanç. Naturalment, les associacions i entitats que viuen del turisme esperaran que sigui ben entrat aquest mes de setembre per fer números i anunciar si la temporada ha estat bona, excel·lent o, simplement, passable. Haurem d'esperar també per conèixer les ràtios d'ocupació i de despesa per visitant que, en el seu conjunt, determinen la qualificació d'un bon o mal estiu, però estem acostumats que el balanç no sigui gaire optimista, no fos cas que un reconeixement d'excel·lència fes obrir els ulls als sempre atents inspectors del fisc.

Els primers que han començat a fer balanç han estat, però, els organitzadors dels diferents festivals musicals que se celebren al llarg i ample de la Costa Brava i, en aquest cas, tots coincideixen a afirmar que aquest ha estat un estiu positiu tant en l'aspecte de la qualitat dels artistes que hi han actuat com per l'increment del nombre d'espectadors que hi ha assistit, ja que s'ha incrementat l'índex d'ocupació respecte a l'any passat. Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols, Cap Roig a Palafrugell, Peralada, però també Vilabertran o Torroella de Montgrí han reconegut que llurs festivals han estat un èxit tant musical com d'assistència i ressò popular. Queden lluny en el temps les polèmiques que havien sorgit a redós d'aquestes celebracions musicals durant les caloroses nits d'estiu amb repetides crítiques pel que es considerava un excés d'oferta durant un termini breu de temps i en un espai geogràfic tanmateix també reduït. Hi va haver intents de fer desistir alguns organitzadors amb l'ànim de delimitar aquesta disgregació de propostes musicals però la veritat és que ningú va voler renunciar al seu projecte i, malgrat que durant els anys de crisi les dificultats varen ser evidents, la veritat és que tots han sabut no només aguantar sinó millorar i fer créixer les respectives propostes artístiques.

Moltes de les actuacions programades, ja sigui a Peralada, Cap Roig o Porta Ferrada han omplert els respectius recintes amb alguns avisos d'entrades exhaurides des de molt abans de determinats concerts i això que el preu no era precisament barat. El de Sant Feliu de Guíxols, impulsat per l'Ajuntament, és el més antic dels que se celebren i, en aquest cas, la gestió professional de l'empresa The Project ha fet possible una notable progressió de qualitat artística amb una evident repercussió positiva per a la població que l'acull fent palès així que una determinada aposta musical pot generar beneficis generalitzats. Els gironins solem tenir més tendència a desplaçar-nos a la capital ganxona, raó per la qual no és gens estrany que dels assistents més d'un 11% hagin estat provinents de la ciutat dels quatre rius. És clar que el grup més nombrós ha estat en aquest cas, com també en la resta, els empadronats a la Ciutat Comtal, que supera el 20%. La resta és gent de diverses comarques de Catalunya, de la resta d'Espanya i també de diferents països estrangers.

Els festivals s'han consolidat com una immillorable oferta estiuenca per gaudir de bona música però també de sortides nocturnes aprofitant la brisa refrescant de la nit. Enguany, s'ha fet palès que els símptomes econòmics que ens parlen d'una fi de la crisi i d'un increment del consum i de la despesa familiar ha tingut la seva translació en els balanços dels festivals. És clar que també pot haver-hi influït la realitat d'una temporada especialment calorosa i la manca de pluja que, tot i algun ensurt puntual, finalment no ha calgut suspendre cap de les actuacions programades. Si finalment Sant Feliu de Guíxols aconsegueix concretar l'anunciat projecte del Museu Thyssen esdevindrà un pol d'atracció de primer nivell on el Festival Porta Ferrada hi posarà els bons acords d'una música de qualitat.