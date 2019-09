«Si jugués a cartes guanyaria sempre, fàcilment»

El gironí Josep Vidal ha guanyat recentment el primer premi en la categoria de Màgia de Prop, el premi del públic i encara un tercer premi consistent en una invitació a la conferència FFFF, en la convenció anual que la International Brotherhood of Magicians ha celebrat als EUA



Com ens en podem refiar d'un mag que no diu «abracadabra»?

La màgia ha evolucionat molt, des del temps dels nostres avis i els nostres pares, que vivien la màgia clàssica de l'abracadabra. La màgia es va reinventant. Ara ja som capaços de fer que surtin els trucs sense dir «abracadabra».

Vostè viu d'enganyar la gent?

Jo no diria això, no crec que la paraula sigui «enganyar», que té certa connotació pejorativa. El que faig és crear una il·lusió per entretenir la gent i ajudar-la a oblidar els problemes que pugui tenir. Espectacle, en definitiva.

La màgia és tan real com la realitat?

La màgia és real, el que passa és que la creem dins de la nostra ment. Ho dic a tothom que m'ho pregunta. Realitzo una coreografia, i l'interpreta la ment dels que la veuen. La contradicció entre el que es veu i el que s'esperava veure, és el que anomenem màgia.

Practica l'agilitat als dits?

Quan puc, quan tinc temps, em poso a practicar efectes que ja conec, o bé tècniques noves que suposin un repte per mi. De mica en mica, a mesura que passen els anys, es van dominant els efectes. De tota manera, hi ha bastants tipus de màgia que no requereixen una gran habilitat als dits, sinó, per exemple, saber manipular determinat objecte o saber fer una bona presentació.

Es tracta de distreure l'atenció del públic cap a un punt determinat, perquè no s'adoni que l'està enredant en un altre punt?

Sovint és així.

Així els mags venen a ser com els polítics.

He, he, ho podríem dir d'aquesta manera. Quan al govern no li interessa que ens adonem d'una acció que du a terme, ens distreu amb d'altres. Sí, la comparació és força pertinent (riu).

Quan acabi la carrera de mag es podria dedicar a la política.

Segurament que sí, però no és res que tingui gaire present, la veritat. Prefereixo la màgia, on distreus la gent més honestament.

Està especialitzat en cartomàgia. Si volgués seria un bon tafur?

Sí, i tant, sense cap problema. En les partides de pòquer que fem amb els amics hi ha força enrabiades, perquè puc fer arribar a qui vulgui les cartes que vulgui.

Si s'ho proposés, guanyaria sempre, jugant a cartes?

Fàcilment.

Va dir en Harry Potter que tots tenim màgia a dins.

Cadascú té la seva màgia. El que hem de fer és que surti i descobrir quina és la nostra.

Què li agradaria fer desaparèixer, i no cal que sigui una simple carta?

Ostres, moltes coses, faria desaparèixer moltes coses. Per exemple, tota la gent que no aporta res de positiu a la meva vida o al món en general. Reconec que seria una feinada, perquè hi ha molta gent que és així.