«Vaig fer a en Miki unes 40 fotos per minut, durant tot un dia»

El cantant Miki acaba de treure el disc «Amuza», amb la particularitat que cada exemplar du una foto diferent de l'artista. Això ha sigut possible perquè el gironí Martí Artalejo -a la foto, amb en Miki- li va fer 16.000 fotografies



M'està dient que li va fer 16.000 fotos a en Miki, totes diferents?

I les vaig fer totes en un dia. Des que es va llevar al matí, que vaig anar a casa seva, fins que vam acabar, vuit hores després, en un parc de Terrassa, li vaig fer unes 20.000 fotos, que una vegada triades queden en aquestes 16.000. Vam parar només per dinar i encara dinant li feia fotos. Fem la divisió?

Fem-la.

Miri. Unes 20.000 fotos en 8 hores, són 2.500 fotos cada hora. O sigui, li vaig estar fent més de 40 fotos per minut, tot un dia.

I per què tantes?

Perquè a dins de cada CD, encartada, hi va una foto original i única. En les presentacions del disc, la gent s'hi acosta amb la seva foto, perquè en Miki la signi. A la gent li agrada, perquè té un retrat únic d'en Miki, i en aquests casos, signat.

Un dia de fotos dona per a molt. A quins llocs el va fotografiar?

Al llit, abans de llevar-se, per començar. Al seu menjador tocant el piano i la guitarra, cuinant, al sofà llegint, al carrer passejant...

Espero que no al lavabo.

He, he, al lavabo també, però pentinant-se. Després al bar fent un cafè, dinant, passejant per un parc i altres llocs de Terrassa, d'on és ell... i així fins que se'ns va fer fosc.

Confessi que ha acabat fart de tant Miki, que ja no el pot ni veure.

Crec que ha acabat més fart ell de mi (riu). En tot cas ho va dissimular molt bé, perquè va estar per mi tota l'estona. Va ser una feina molt professional de tots dos. Almenys a Espanya, no s'havia fet mai.

D'on surt una idea tan estranya?

La idea és d'en Salvador Cufí, de la discogràfica Música Global, i ell em va encarregar a mi la feina. No sé com se li va acudir. És una persona molt creativa, és una forma de vendre discos avui en dia. I realment ho ha endevinat, el disc va com un coet. Avui molta gent es descarrega la música d'internet. La solució per vendre CDs és fer-los únics i irrepetibles

Coneixia en Miki?

No el coneixia de res. Només havia escoltat, i no sencera, la cançó d'Eurovisió.

I com és ell?

Un xaval ben normal, d'una família molt normal. Té el cap molt ben moblat. Molt senzill, una persona absolutament normal, sense fums ni res. Bon nano. Espero que no canviï.

«Amuza» vol dir «divertit» en esperanto. Es va divertir?

Jo he fet feines molt estranyes, però mai havia fet 20.000 fotos en un dia. I ni una de repetida, ho recalco.

Imagina fer aquesta feina abans de l'era digital?

Fem una altra divisió?

Fem-la.

Miri. Serien més de 500 carrets de 36 fotografies. Afegeixi a tot això la feina de revelar. No crec que ho haguéssim fet. Almenys, segur que no ho hauríem fet en un sol dia.