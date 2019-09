«Al despatx tinc aire condicionat, però no està sempre engegat»

El 25 de setembre se celebrarà a Girona la segona edició de Girocamping, congrés professional de turisme i càmping. Entre les ponències previstes, hi ha la de Salvador Samitier: «És el canvi climàtic una amenaça per al futur turístic?»

Samitier: parlem de futbol o del canvi climàtic?

Millor de canvi climàtic. De futbol ja se'n parla massa.

Doncs encara hi ha qui diu que no existeix, que és una forma que alguns facin diners. Com vostè, que té càrrec.

Potser hauríem de protegir els que neguen el canvi climàtic, perquè ja són espècie en perill d'extinció. Les evidències que estem en situació de canvi són aclaparadores. Ens hi hem de posar seriosos, perquè les conseqüències ho són.

Ha passat calor, aquest estiu?

Déu-n'hi-do. El problema és que cada estiu passem una mica més de calor que l'anterior.

El canvi climàtic és pitjor del previst?

Ni el més pessimista dels científics que fa 20 anys feien els primers informes sobre el canvi climàtic va encertar la situació actual. És pitjor que la més pessimista de les prediccions.

Arribarem a tenir platja, a Girona?

Em penso que a curt termini, no. Diferent és si parlem d'etapes geològiques. Però sí que hi pot haver llocs de la Costa Brava que en pateixin les conseqüències. Tot i que és més vulnerable la zona mitjana de Catalunya: el Maresme, etc.

Al cap i a la fi, si la primera línia de mar i les seves construccions queden a sota aigua, potser hi sortim guanyant.

He, he, els costos serien molt elevats, no crec que compensés. De fet, els costos del canvi climàtic ja són, molt elevats.

Ja ens costa diners?

Sí, és clar. L'increment en freqüència i intensitat dels temporals, ja ens fan regenerar les platges. I això costa diners.

Se sap quants?

Encara no, i és una mancança. Volem començar a treballar en l'avaluació dels costos del canvi climàtic.

És seriós que el món deixi la lluita contra el canvi climàtic en mans de la Greta, una adolescent?

La Greta simbolitza la preocupació de la gent jove. No és que ella tingui la responsabilitat, però ha agafat la bandera del malestar de determinada població que veu que se'n parla molt, però que continuen augmentant les emissions.

A qui culpen els joves -i els no tan joves- és a vostès, els polítics.

I tenen una part de raó. Els governs acorden reduir emissions, i després resulta que no es redueixen. Aquesta crítica els governs l'hem d'entomar, no es pot obviar. És una realitat. El que hem de fer és assumir-ho i treballar més i millor.

La solució és no menjar carn?

Aquest missatge s'ha simplificat. El cert és que a occident hi ha un sobreconsum de carn, tant pel que seria desitjable pel medi ambient com per a la nostra salut. S'ha de reduir el consum de proteïna animal. La gent que menja carn no s'ha de sentir culpable, però que analitzi si no n'està menjant més del que li convé.

A vegades sembla que les mesures perjudiquin els de sempre, els pobres, com això de Barcelona de restringir el trànsit als cotxes vells.

És evident que els vehicles que produeixen més emissions són els més antics, que solen ser de gent que no té capacitat per renovar-los. La mesura s'hauria d'aplicar conjuntament amb d'altres de caràcter social, que facilitin a aquests col·lectius fer el canvi. Si manca una de les dues mesures, anem malament.

Té aire condicionat, al despatx?

Ehh... sí (en veu baixa).

No ho digui tan fluixet, home.

Bé, no està sempre engegat. I quan marxo, sempre l'apago.