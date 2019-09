L'ex-ciclista professional Laurent Jalabert va ser el convidat al Campus Melcior Mauri Costa Brava 2019, que es va celebrar a Lloret de Mar la setmana passada. A la foto, Jalabert (a la dreta) amb Melcior Mauri, a l'hotel Guitart GEM Wellnes & Spa, seu del campus



Què s'oblida abans, com fer l'amor o com anar en bicicleta?

Mmm... quin començament. No sé, per anar en bicicleta no necessites que ningú es posi d'acord amb tu, o sigui que fer l'amor és més complicat. Sembla el mateix, però no ho és.

Si vas en bicicleta i t'atures, caus. Això és una lliçó per a la vida?

És cert, si vas en bicicleta, sempre has d'empènyer. A la vida passa igual i això m'ho ha ensenyat la bicicleta.

Per què tants ciclistes venen a entrenar-se a les comarques de Girona?

Perquè aquí teniu les condicions òptimes. El terreny és molt variat, i els paisatges són molt macos. A més a més, sempre sol fer bon temps, i mentre corres tens el mar al costat.

El mar què hi té a veure, amb la bicicleta?

El mar dona ànims! Mentre vas patint a sobre de la bicicleta, si mires al costat i veus el mar, t'ajuda.

Ja que el tinc a mà digui alguna cosa als ciclistes que no respecten els semàfors.

Uff... no sé si soc el més indicat, perquè confesso que m'he passat uns quants semàfors en vermell.

Vostè dissimuli.

La carretera és un espai per compartir i, per tant, és important que tothom respecti les regles. I a més, si un ciclista se salta un semàfor, s'està jugant la vida.

Encara fa triatlons, Jalabert?

Encara, encara. I en penso fer mentre les cames tirin. El problema és que cada vegada els faig més a poc a poc...

I en el triatló, ho passa pitjor nedant o corrent (excloc la bicicleta)?

Nedar és el que pitjor sé fer. M'agrada la platja i banyar-me al mar, però fins que no vaig acabar la meva carrera, no sabia nedar ni 25 metres. He anat a classes, però és una cosa que has d'aprendre de petit. Però quan ho passo pitjor és quan toca la bicicleta.

No foti, home!

Sí, perquè haig d'atrapar tant com si com no tots els que nedant m'han deixat enrere, o ja s'acaba la cursa, per a mi.

Es pot ser ciclista professional sense ajuda farmacèutica?

No és impossible, es pot fer. Comprenc que hi hagi qui pensi que sense dòping no es pot ser ciclista, perquè ho veuen molt dur. Però és que els ciclistes professionals no són normals.

El dòping ha fet caure el prestigi del ciclisme?

No ho crec, a França veig més gent que mai seguint les curses, la gent continua tenint molt respecte pels ciclistes, saben que és un esport molt dur.

Qui ha sigut el més gran?

Eddie Merckx, sense cap dubte. Ho guanyava tot. Això ja no tornarà a passar, ningú mai més ho guanyarà tot, com ell. Ara no hi ha forma d'aconseguir-ho.