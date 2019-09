«No em poso el tricorni, tinc massa respecte pels que es juguen la vida»

Lorenzo Silva, novel·lista i articulista, guanyador de multitud de premis i creador de la parella de guàrdies civils Bevilacqua i Chamorro, va parlar ahir de literatura al CaixaForum, sota el becquerià títol «En el ángulo oscuro»



Molts angles foscos, veig jo, en l'actual situació...

Jo també, i veig angles foscos a tot arreu. Però tant com en aquests angles foscos hi ha els problemes, potser també en algun angle fosc hi ha la solució.

Com es porta, ser guàrdia civil honorari?

Bé, perquè no t'exigeixen res. Tampoc et paguen res, és clar, però m'inviten als actes i quan puc, hi vaig. És una distinció molt rara, la tenim només una quinzena de persones.

Té un tricorni, a casa?

Tinc un tricorni, però no de la meva talla... perquè no n'hi ha (riu). No me l'he posat, i això que m'ho han demanat moltes vegades, per fer-me fotos. Per mi seria disfressar-se, i tinc massa respecte per la gent que es juga la vida.

Aquesta operació a Catalunya l'han fet en el seu honor en saber que venia?

He, he, coneixent qui l'ha dut a terme i coneixent els jutges, pot estar segur que com a mínim fa un any i mig que ho preparaven. Encara que la gent no s'ho cregui, estic segur que és cert que en Pedro Sánchez se'n va assabentar el mateix matí.

Un any i mig per detenir 9 persones?

Per tirar una porta a terra, abans s'ha de fer una feina. Això és un estat de dret, per més que alguns ho neguin.

Hi ha hagut declaracions i mobilitzacions contra les detencions.

Tenim la memòria molt fràgil. Aquesta gent tenia pols d'alumini. Amb pols d'alumini, a Espanya s'ha matat molta gent. Vostè en té, a casa?

Juraria que no.

Hi ha presumpció d'innocència, per descomptat. Però abans de defensar-los, jo seria prudent. Els jutges no estan bojos.

Quim Torra, president català, mereix ser també guàrdia civil honorari?

A les entrades de les cases quarter, hi hauria d'haver un bust d'en Puigdemont i un d'en Torra, perquè gràcies a ells han apujat el sou als guàrdies civils.

Doncs avui ha assegurat que Espanya busca la confrontació.

Pel fet que un jutge ordeni unes detencions? Pensi que no es tracta només del que s'ha trobat als domicilis, hi ha també les escoltes telefòniques. Al carrer hi ha molta gent que es manifesta per la independència i inclús menysprea Espanya, sense cap problema. Ningú no els deté.

Diuen que la Guàrdia Civil pega.

El que vulgui veure càrregues policials, que miri França amb els Armilles Grogues. O que miri qualsevol disturbi racial als EUA. O que miri el que passa a Hong Kong. O que miri què passa a Alemanya quan els ecologistes obstrueixen un transport nuclear. Això són càrregues.

Com es veu la cosa, des de fora de Catalunya?

La gent s'ha distanciat, no entén com dos anys després d'un fracàs evident algú perseveri en un camí que no du enlloc. El meu cas és diferent, la meva dona és catalana i en certa manera visc el seu pesar, no puc dir «han fracassat, que es fotin», com diu força gent. Jo penso que el seu fracàs és una expressió del nostre fracàs.

Com es podria fer una novel·la del procés?

Amb molt de temps, una mica de distància, força empatia i sense casar-se amb ningú

Empatia amb qui?

Amb tots. Amb les persones que són a la presó i no poden veure els fills, encara que no estigui d'acord amb el que han fet. Però també amb la gent que fa 15 anys que és a Catalunya, i un bon dia veuen els seus fills assenyalats als diaris, com a fills de guàrdies civils. Això ha passat.