«Ha baixat la mitjana de pesats que em pregunten quin temps farà»

La Fundació Climent Guitart va organitzar ahir una nova edició dels Esmorzars Professionals de Turisme. El meteoròleg Alfred Rodríguez Picó hi va parlar del canvi climàtic.



Es passa la vida mirant els núvols?

Sí, des que vaig néixer em passo el dia mirant els núvols. Quan n'hi ha. Quan no hi ha núvols, puc fer altres coses.

Enyora TV3?

Hi vaig estar 19 anys, i a la vida tot són etapes. Vaig aprendre molt. Va ser un període molt maco, en guardo bon record. Professionalment va ser enriquidor. A més, hi vaig ser des dels inicis, de 1984 a 2003; per tant, vaig viure tot el procés de canvis, d'informatització... Va ser fantàstic, però no ho enyoro, ara estic en una altra etapa professional.

Senyor meteoròleg: com veu el clima polític?

De tant en tant passa alguna pertorbació profunda, i fins i tot alguna ciclogènesi explosiva.

S'atreveix a fer una previsió?

Esperem que la situació climàtica actual no es perllongui gaire, perquè està empitjorant cada dia més. A veure si arriba un anticicló i apaivaga una mica les coses.

Quants pesats troba cada dia que li pregunten quin temps farà?

Mmm... la mitjana ha baixat, no tants com anys enrere. Quan estava a TV3 els podíem comptar no per desenes cada dia, sinó per centenars. Era una mica pesat, la veritat. Ara ha baixat la proporció.

Ja surt més tranquil de casa.

Una mica més.

Rep més insults i amenaces un home del temps o un cronista polític?

Quan feia prediccions diàries a TV3, havia rebut clarianes, però també xàfecs importants.

Per predir el temps és més fiable el Meteosat o el reuma d'una iaia?

Tot és vàlid, des del reuma de l'àvia al genoll que li fa mal a vostè, passant pel Meteosat i per mirar el cel.

Podem dir que mai plou a gust de tots... els hotelers?

Mai plou al gust de tothom, tal com diu literalment la frase. Perquè beneficiarà uns i perjudicarà d'altres. Acontentar tohom és impossible, plogui o faci sol.

Ha vist mai sortir el sol per Antequera?

Deixi'm fer memòria... Vaig estar a Antequera però no vaig veure sortir el sol, vaig veure com es ponia.

Ja que ve a xerrar de canvi climàtic: què li diria a la Greta si se la trobés?

Que el que ens diu és important, i que està removent les consciències de molta gent. No sé si les formes són les més correctes, en això no hi entro. Però és important que algú ens faci pensar.

I a en Bolsonaro?

M'agradaria no trobar-me'l.

És conscient que durant la seva xerrada anirà a tot drap l'aire condicionat?

Suposo que n'hi haurà una miqueta, és una sala amb molta gent. Però penso que arribarà el dia que l'aire condicionat funcionarà amb energies netes i tots en sortirem beneficiats.