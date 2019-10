Gerard Bauza: «Tothom és lliure de fer el que vulgui amb la seva vida»

L'altre dia va sortir un senyor a la TV dient que el que es fa avui no és música.

Discrepo una mica. Al final, com tot, la música evoluciona. I evoluciona també el públic, així que al final és un tema de demanda. Pot agradar més o menys, però música ho és tot.

Així de fàcil?

Estic segur que els pares d'aquest se­nyor que m'ha esmentat deien el mateix quan ell escoltava el que escoltés en la seva joventut. És un tema d'evolució, si les persones no evolucionen amb la música, no els agradarà. És una simple qüestió de gustos, no és que la música d'ara sigui pitjor o millor. Hi ha música bona i dolenta ara, i n'hi havia abans.

D'aquí a una generació, els joves trobaran antiga la música electrònica?

N'estic seguríssim. I això vol dir tota la música, perquè tota la que es fa avui té una part important d'electrònica, ni que sigui el sintetitzador.

Vostè entén més de música o d'electrònica?

Jo estic format en música clàssica.

No foti.

Vaig fer la meitat de la carrera. M'agrada la música en general. En arribar a casa, potser en lloc de tecno escolto altres estils. Per exemple clàssica, si em vull relaxar.

Jo que soc de l'època que a les discoteques posaven lentes...

Jo també he ballat lentes, eh?

Ja, doncs volia preguntar-li com ho ha de fer un dinosaure així per ballar música electrònica sense fer riure.

La música electrònica és tal com tu l'agafis, no es balla d'una manera en concret sinó com vol cadascú. No hi entén, de targets de gent, d'edats, ni de res. És sobretot, ritme, i molt repetitiu. Ara s'hi incorpora el tema melòdic, també.

Això està bé. Podré demanar a una senyoreta si vol ballar un agafat?

Depèn de a quantes revolucions toqui el DJ, si és relativament lent, potser la pot treure a ballar (riu).

Ho provaré. Com acaba en l'electrònica algú que s'inicia en la clàssica?

Fins i tot tocava el piano. Ho vaig deixar perquè estava en aquella edat que no saps el que vols, però no vaig deixar del tot la música, després vaig tocar el saxo en un grup que feia reggae i ska. Ja tenia molts amics que començaven en això de punxar discs, que es compraven els aparells... Un dia a casa d'un amic ho vaig provar i em va agradar molt això del ritme. I a més, hi tenia facilitat.

Les festes de música electrònica s'associen a certs tipus de droga.

Jo ho entenc, que s'hi relacioni. I al final, tothom és lliure de fer el que vulgui amb la seva vida i en el seu esbarjo. Però no té per què relacionar-se música electrònica i droga. Cada dia se celebren més concerts de dia, que ja desvincula una mica aquesta relació. El Fort Festival, per exemple, és més diürn que nocturn i fins i tot inclou el Fort Kids, per a nens. Sempre hi ha gent que pren drogues, però no hi podem fer res, cadascú es lliure, nosaltres el que fem és posar sistemes de seguretat perquè no se'n vengui.

Les màquines acabaran essent les úniques compositores?

No ho crec. Si volem un tema original, hi haurà d'haver una persona darrere.