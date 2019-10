Miki: «Qui em critica per cantar en una o altra llengua, que s'hi posi fulles»

Eurovisió només la miren els friquis?

He, he, segons el share, ho mira moltíssima gent. Aquest any l'han mirat 250 milions d'espectadors.

Potser hi ha molt de friqui.

Pot ser que n'hi hagi molts, però friquis a banda, ho segueix molta altra a gent. A casa meva, Eurovisió es mira cada any, és una data que se sap. No és allò de seguir la preselecció, saber-se totes les cançons, fins i tot la de Macedònia... Però ho mirem sempre.

O sigui que 250 milions de persones s'han assabentat quer vostè va quedar tan malament?

Correcte, tota aquesta gent ho sap.

Tant de bo l'audiència hagués sigut minsa, oi?

No, home, no. Eurovisió no deixa de ser un enorme aparador i la posició on quedes és irrellevant. La venda ha sigut una de les cançons més escoltades de l'estiu, la gent se la sap... O sigui que la posició no era una cosa que em preocupés. Vaig anar a fer-ho el millor possible, amb el màxim de professionalitat, fer un bon espectacle i ja està.

Va quedar satisfet de l'actuació?

I tant que sí. Tot el que depenia de mi va anar bé.

He llegit catalans que el critiquen per cantar en castellà i espanyols que el critiquen per cantar en català. Què els diu?

Que s'hi posin fulles. Uns i altres.

Bona filosofia.

Sé que faci el que faci em criticaran. Uns perquè soc català, els altres perquè essent català represento Espanya, uns perquè canto en català, els altres perquè soc català i canto en castellà... Doncs mirin, faig el que vull, faig el que m'agrada i allò amb què em sento a gust. I ja està.

Ara entenc que el títol del disc, «Amuza», sigui en esperanto.

Així ningú s'enfada (riu). És una mica un cant al plurilingüisme, un dir «parlem la llengua que ens surti de... d'allà a baix i no ens preocupem d'aquestes coses».

Per què la llengua és font de conflictes?

No ho sé, no ho sé. Crec que hi ha molts polítics que s'han encarregat de crear odi, tant a un costat com a l'altre. Que cada poble i cada persona parli la llengua que vulgui.

Em deia que «La venda» ha sigut un èxit. Portem una bena als ulls?

Tothom la porta, jo també. Avui la gent parla sense saber. Emetem judicis de valor sense tenir ni punyetera idea del que hi ha al darrere.

Seguia «OT» abans de presentar-s'hi?

No, no. Vaig seguir la final de l'any passat, però abans, res.

Ja em perdonarà, però totes les cançons d'«OT» em sonen igual.

Les de les gales o les que treuen després els artistes?

Jo ja no ho sé, ho confonc tot.

Sí, potser no és tot igual, però segueix una tendència de pop espanyol. Per això a mi se'm tenia com «el tio de les festes majors», perquè m'agrada el mestissatge, l'ska, el rock català, el so mediterrani... Doncs perfecte, al cap i a la fi, el que fa la gent a les festes majors és passar-s'ho de puta mare. Ja ho saben, els que vinguin als meus concerts.

La fama televisiva és efímera?

La TV és molt dura. Un dia et catapulta i al següent t'enfonsa en un pou. Avui pots estar cantant a Eurovisió i demà, en un bar.

El tema «Nadie se salva» és un avançament de la sentència del procés?

(Riallada) Com una premonició? No, no, Nadie se salva parla d'amor.

També és una condemna, a vegades.

Totalment.