La sort és que a la revolució d'octubre no hi havia mòbils

Potser si el 1917 haguessin existit els mòbils amb càmera fotogràfica, a Rússia encara regnarien els Romanov. Ningú hauria assaltat el Palau d'Hivern, ocupats com estarien tots els bolxevics a fer-se selfies. Això és almenys el que es dedueix de l'afició que té Elena Rybalchenko, russa ella, a fer-se fotos en llocs ben estranys. Per poc que els seus antics compatriotes compartissin aquest curiós costum, el Tsar de totes les Rússies ocuparia actualment seient al G-20, al costat de Trump i d'Angela Merkel.

Encara que vostè no sàpiga qui es Elena Rybalchenko, segur que l'ha vist en alguna foto. Al cap i a la fi, en això es guanya la vida aquesta influencer, @fitness_mama com a nom de batalla. I molt probablement haurà vist la foto que ha desfermat la polèmica (i si no, aquí al costat la té), presa a Barcelona mentre la ciutat cremava. Mentre això passava a pocs metres darrere seu, la Rybalchenko, maquillada i vestida (poc, com ha de ser) per a l'ocasió, mostrava al món que es pot ser mare de tres fills i tenir un cos que provoca incendis per allà on passa. La imatge de la Rybalchenko s'ha fet viral: pentinada la llarga cabellera, mirada a l'infinit (o a l'helicòpter de la policia, això no es pot saber), uns shorts tan escassos com permeten les xarxes socials i els aldarulls de Barcelona com a teló de fons. Qui ha dit por?

«Barcelona is on fire» és el títol de la publicació d'Instagram que ha donat a conèixer per aquestes latituds Elena Rybalchenko, 760.000 fans en la xarxa de fotos, musa del fitnes a Rússia i feliçment casada amb Stanislav Iron, un rus la imatge del qual aconsella no buscar-li les pessigolles.

La Rybalchenko i el seu consort van passar uns dies a Barcelona, viatge de què ha quedat constància a Instagram. Allà explica que, gràcies als sons de les explosions, les sirenes i els helicòpters , «això és com una pel·lícula d'acció de Hollywood». És de suposar que estava encantada amb aquesta rebuda californiana amb què els catalans la van complimentar, i segurament que ben aconsellada per algú que coneix com ens agrada als catalans que un foraster ens passi la mà per l'esquena, ha utilitzat les etiquetes #barcelonatoday #catalunya #barcelonariots #sentenciaproces #llibertatpresospolitics #libertatpresospolítics #independenciacatalunya.

En poques hores havia rebut més de 10.000 likes. Ara bé, també ha rebut crítiques, sobretot de gent que considera que la instagramer està frivolitzant amb qüestions serioses. Serioses per als catalans i els barcelonins, si bé és més dubtós que ho siguin per a una russa. «Hauria de fer-te vergonya. Mostra una mica de respecte»; «No et fa vergonya aprofitar aquesta situació per a treure't una foto de modeleta? No tens cap mena d'escrúpols ni decència!?»; «estúpida»; «carallot», o «patetisme en estat pur» són algunes de les dedicatòries que li han fet arribar els usuaris.

De ben segur que a la instagramer russa aquests comentaris li rellisquen totalment, i això en el dubtós cas que els arribi a entendre o tan sols a llegir. La pobra noia, potser per famosa, s'ha endut les crítiques, però aquests dies Barcelona -i Girona- ha sigut un gran plató on els joves es feien selfies tapant-se la cara i posant mirada de perillosos revolucionaris. Menys és res. La funció més important dels mòbils és permetre'ns fer veure que som sempre feliços, guapos i importants.

El cert és que abans es feien fotos per a la posteritat, i ara es fan només per a la immediatesa. I sort en tenen els autors de selfies, que les generacions futures no arribin a saber les tonteries que feien els habitants del planeta del segle XXI, quan tenien un mòbil a prop.