«I tant, que es veu sexi, una dona fumant un cigar»

Curiosament, un «maestro torcedor», a Cuba, és qui sap elaborar els cigars purs, és a dir, que els fa ben rectes. Michel Jean, amb 15 anys d'experiència a Vega Fina, està fent exhibicions per tot Espanya, també a Girona



Vostè fuma?

Sí, tasto els puros que fabrico.

Però això és feina. I per plaer, fuma?

No, per plaer no.

Serà perquè diuen que és dolent per a la salut, suposo.

Bé, jo no criticaria mai ningú per fumar o per no fumar. És una decisió personal de cadascú, i cadascú n'ha d'assumir les conseqüències.

La gent sap fumar cigars purs, en general?

Generalment sí, la gent sap apreciar bé l'aroma i el sabor els cigars purs.

Quants en fa en una hora?

En una hora calculo que en faig uns trenta. No he comptat mai els que dec haver fet en tota la meva vida. Però puc fer cigars amb els ulls tancats.

Troba sexi una dona fumant un cigar pur, com feia la Sara Montiel?

(Riallada) Aaaaii... Si ho diuen, deu ser que és cert.

Sí, però jo li pregunto a vostè, si li agrada.

És clar, que es veu sexi, una dona fumant un cigar. I tant. És clar.

Fa temps que volta per aquí, fent cigars. Què és el que més troba a faltar de la seva terra?

Ara mateix el que més trobo a faltar és la meva família. Aquí hi estic molt bé, no em falta res, però tenir la família lluny és difícil.

Què s'endurà d'aquí cap allà?

M'enduré molts bons records, m'enduré tot el que he disfrutat aquí. Molts records, moltes fotos, molts missatges de gent, moltes coses que mai no havia vist.

Per exemple?

Aquests estancs tan grans, plens de cigars... coses així. I moltes altres coses boniques que tenen per aquí.

Què explicarà quan torni a Cuba, del temps viscut aquí?

He, he, explicaré totes les experiències que he viscut, que van començar el primer dia que vaig arribar, i acabaran l'últim dia. Ha sigut com viure una nova vida.

Bona experiència o dolenta?

Molt bona, una experiència meravellosa.

Malgrat el fet que els darrers dies ha pogut veure -espero que només per televisió- els carrers una mica esvalotats?

Jo no penso res. Les manifestacions són coses pacífiques que fan aquí, igual que les que es fan allà al meu país. Jo estic tranquil, es veu que reclamen coses que necessiten.

Potser és una forma de fer-nos passar el fred que comença a fer, aquesta de cremar contenidors. Segur que ha notat la baixada de temperatures.

He, he, amb la temperatura que hi ha ara aquí, durant el dia, allà considerem que fa fred. Però no hi fa res, jo vaig venir aquí disposat i preparat a acceptar tot el que trobés.

Digui que sí. Però potser ens aniria bé una mica de l'alegria i la marxa dels cubans, aquí.

Aquí hi ha de tot. L'alegria se la fa un mateix, i de fet si surts, segur que trobes diversió. Però jo no ho faig, no vaig venir per a això, jo vaig venir només a realitzar una feina.