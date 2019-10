«Aquest esport està mal vist, però això canviarà»

Nàdia Farré (Girona, 1995) va practicar la gimnàstica rítmica durant vuit anys. Ara, i després de fer el pas fa tres anys, és una referent del pole dance a Girona, una modalitat esportiva que li ha donat l'oportunitat d'anar al Mundial celebrat a Mont-real el passat cap de setmana, on va finalitzar en 32a posició



Com va ser l'experiència per terres canadenques?

Poder anar-hi va ser una experiència molt emocionant de viure. No tothom té l'oportunitat de competir en un Mundial. A més, vaig acabar molt contenta perquè els resultats van ser molt bons.

S'esperava anar-hi? Quins eren els objectius?

Sí, algun dia esperava poder participar en uns. Realment era la meva il·lusió. El meu objectiu abans de la celebració del certamen era quedar entre les vint primeres. No ho vaig aconseguir, però seguiré lluitant perquè algun dia es pugui complir.

Somni complert, doncs.

Sí. Però ara en tinc un altre, que és el de poder estar a dalt d'un podi i obtenir una medalla en un Mundial.

Ve de la gimnàstica rítmica. Per què va començar amb el pole dance?

Vaig haver de posar punt final a la rítmica a causa dels estudis. No coneixia el pole dance, però gràcies a una companya de classe que en feia em vaig animar a fer-ne.

Quines semblances troba entre ambdós esports?

Tenen algunes similituds. Sobretot en l'aspecte físic, concretament en tots dos esports treballes molt el que és la flexibilitat, la coordinació i també la dansa. Però a diferència de la gimnàstica rítmica, en el pole dance també és necessari treballar el que és el tronc superior i la capacitat cardiovascular.

Què li ha aportat aquest esport en aquests tres anys?

Doncs m'ha ajudat a perdre vergonyes i a confiar en mi mateixa. M'ha aportat moltíssimes amistats. A més d'atleta soc entrenadora i puc dir que tinc unes alumnes encantadores.

Creu que aquest esport està una mica mal vist?

Sí que ho crec. Està mal vist, però amb el temps considero que l'opinió pública respecte a ell variarà. La gent, amb el pas del temps, veurà que és una modalitat esportiva molt complicada de practicar i alhora molt completa.

Què creu que s'hauria de fer perquè el pole dance tingués més ressò mediàtic?

Crec que encara és un esport molt nou i que per aquest motiu no té gaire ressò. Però cada cop hi ha més gent que s'hi vol involucrar i vol començar a practicar-lo. Considero que amb el pas del temps aquest esport aconseguirà el ressò que es mereix.

Compagina aquest esport amb alguna altra feina o pot viure totalment d'ell?

A més de practicar aquesta modalitat esportiva tinc una feina. No visc plenament d'aquest esport, però sí que soc entrenadora i dono classe a altres noies. Això, a banda de ser atleta. A part del pole dance, treballo en un taller de confecció i patronatge. Perquè com a professional sí que podria viure'n però com a atleta, no.