La neta que volia reivindicar les 1.200 obres pictòriques de l'àvia

Una neta amb ganes de reivindicar l'àvia. Una àvia, morta fa un any, que va pintar durant tota la seva vida sense que mai transcendís més enllà de la família i els amics. Un càtaleg de més de 1.200 obres i un treball de recerca. Aquests són els ingredients que una estudiant de segon de Batxillerat dels Maristes, Carla Bonmatí, ha utilitzat i sacsejat per acabar el·laborant un estudi que li ha permès inventariar bona part del material acumulat durant dècades i amb el qual pretén divulgar i homenatjar Paquita Lladó, l'àvia mestressa de casa que va dedicar tota la vida a la seva passió per la pintura sense que això acabés transcendint més enllà d'un reduït cercle.

«Les obres s'acumulaven a casa dels avis, a casa meva... i amb el treball que he anat fent aquests últims mesos n'hem arribat a inventariar unes 1.200», explica Bonmatí, que ha aconseguit reunir-ne, a més, una cinquantena, en una exposició que esgota els seus últims dies a la sala La Punxa de Girona. L'estudiant assegura que el seu treball «pretén donar-la a conèixer, a ella i als seus quadres», i no amaga que l'aventura que ha viscut durant tot aquest temps «m'ha sorprès a mi i a tota la família» per la gran quantitat d'obres que ha classificat i datat. Paquita Lladó tocava molts temes, feia bodegons, paisatges, pintura religiosa, retrats, caricatures, pintura abstracta «i la tècnica que més utilitzava era l'oli, però també l'aquarel·la, el pastel i el llapis». Qualsevol moment era bo per pintar, a casa, en sortides amb la família, o en una trobada amb els amics. Una passió que va desenvolupar de ben petita, tot i que mai va anar més enllà d'un cercle reduït de familiars i coneguts. «Va fer diferents exposicions, però la seva obra mai es va divulgar i per això he volgut fer aquest treball en honor seu, per d'alguna manera donar-la a conèixer públicament», apunta l'estudiant gironina.

I és que Carla Bonmatí de seguida va tenir clar que, mesos després de la mort de l'àvia, el treball de recerca havia de servir per retre-li aquest homenatge pòstum. La feina més laboriosa, a banda de catalogar tota la producció, va ser escollir quines obres de la seva extensíssima creació havien de formar part de l'exposició de La Punxa. En va acabar triant mig centenar, de les quals 18 les estudia de manera més exhaustiva en el treball. Paquita Lladó va néixer a Sarrià de Dalt el 1931, on va viure fins que el 1956 es va casar amb Emili Bonmatí i es va instal·lar a Salt. Mai va abandonar la seva activitat artística, que es va anar acumulant a casa seva durant dècades.

El fruit de tota l'aventura de recopilar i catalogar les obres s'ha pogut veure des del 17 d'octubre a la sala d'exposicions La Punxa, on esgota els últims dies. La satisfacció de poder veure el públic descobrint els quadres de l'àvia ha sigut màxima per a Carla Bonmatí, que ara haurà d'acabar de polir els detalls del seu treball de recerca. Més enllà de la nota, però, l'objectiu ja l'haurà assolit i es dona per ben pagada havent tret de l'anonimat l'extensa creació de l'àvia, en un homenatge pòstum digne d'una història de pel·lícula. Com la que va protagonitzar Paquita Lladó amb el seu amor per l'art.