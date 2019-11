L'última joia de Scorsese per a Netflix es veurà al cinema a Girona

La millor pel·lícula de Martin Scorsese des d' Un dels nostres, segons diuen, la gran candidata a arrasar als Oscars de l'any que ve, es podrà veure als cinemes Albèniz Plaça de Girona tot i la seva reduïda distribució a les sales espanyoles. Només Netflix va ser capaç d'assumir el pressupost de 140 milions d'euros d' El irlandés i, per tant, és la plataforma per streaming la que imposa les seves condicions, com ja va passar l'any passat amb Roma, d'Alfonso Cuarón. A Espanya únicament arribarà a una vintena de sales, les que han acceptat que la finestra entre la seva estrena als cines i la seva disponibilitat a través de la plataforma sigui de tan sols quinze dies. A partir del 27, El irlandés estarà a disposició dels 158 milions d'usuaris de Netflix en qualsevol dels seus dispositius. Però tot i això, veient l'expectació que ha aixecat als Estats Units, on es pot veure també en un reduït número de sales des de Tots Sants, l'aposta sembla segura. Aquest cap de setmana s'ha publicat que amb les entrades exhaurides arreu, a Nova York i a Los Angeles s'han arribat a pagar gairebé 100 euros per una localitat a la revenda.

Què té la pel·lícula que la faci tan esperada? Bàsicament que representa el retrobament de Scorsese amb un elenc d'actors irrepetible, Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel... a través d'un projecte personal del director de Taxi Driver amb el qual torna a diseccionar el món de la màfia i els seus secrets. Ho fa a través d'un fresc de gairebé tres hores i mitja, cosa que només permet a les sales programar-ne un parell de sessions al dia. Netflix aspirava aquest any a triomfar als Oscars amb Roma, que partint amb 10 nominacions finalment només se'n va poder adjudicar tres. I ara la gran esperança és El irlandés. De Niro hi interpreta Frank Sheeran, un veterà de la II Guerra Mundial, estafador i assassí a sou, que va participar en un dels grans misteris sense resoldre dels Estats Units: la desaparició del sindicalista Jimmy Hoffa. Tot plegat, una èpica història sobre el crim organitzat a Nord-amèrica, que segueix el personatge de De Niro des que tenia 24 anys fins quan va morir, amb 83, amb un espectacular ús de tècniques digitals per rejovenir l'actor que van acabar-ne disparant el pressupost.

«Ens ho van oferir i vam acceptar-ho», relatava ahir Josep Maria Pallás, dels cinemes Albèniz, sobre com havia sortit la possibilitat d'exhibir El irlandés a Girona. De fet no serà la primera pel·lícula produïda per Netflix que passin a les seves sales perquè recentment també s'hi ha pogut veure Dinero sucio (l'última de Steven Soderbergh amb Meryl Streep, Gary Oldman i Antonio Banderas) i encara tenen en cartell The King. El film es projectarà en versió original subtitulada i la seva permanència a la cartellera dependrà de la resposta dels espectadors, sense que hi tingui res a veure que a partir del dia 27 estigui disponible a la plataforma. Pallàs confia que l'aposta sortirà bé però alerta que «una cosa és l'expectativa que s'ha generat i l'altra veure com s'ho agafarà realment el públic». A finals de mes als Albèniz Plaça també hi arribarà Historia de un matrimonio, un altre títol produït per Netflix, amb Scarlett Johansson.