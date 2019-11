El vestit més barat per convertir els moviments humans en 3D

Tecnologia innovadora. Experts de la Universitat Oberta de Catalunya ideen una peça de vestir que, amb un sistema de sensors, permet representar el moviment en tres dimensions en un ordinador

xperts de la Universitat Oberta de Catalunya han ideat un vestit que, mitjançant un sistema de sensors, permet representar el moviment humà en tres dimensions en un ordinador i que és, de moment, el més econòmic dels dissenyats fins al moment. El vestit, anomenat Chordata, fa servir la tecnologia de captació de moviments o motion capture per transformar els moviments humans en 3D i sortirà al mercat a un preu un 50% més econòmic que altres de similars.

Aquesta tecnologia Chordata, que ha guanyat la setena edició de la jornada d'emprenedoria SpinUOC, celebrada per la Universitat Oberta de Catalunya, s'ha concebut com un sistema de codi obert perquè qualsevol persona amb coneixements de programació pugui fer-lo servir o millorar-lo sense cap cost.

Una de les impulsores del projecte i col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Flavia Laurencich, va explicar que Chordata està dirigit a «usuaris que tinguin un pressupost reduït i que, si així ho desitgen, puguin modificar el programari, adaptar-lo a les seves necessitats i compartir aquest coneixement. És un model col·laboratiu».

El projecte, que Flavia Laurencich va dissenyar juntament amb el seu germà, que és programador i artista digital, va néixer precisament de la idea d'ell de captar en 3D els moviments de la seva parella, que és ballarina.

El prototip necessita quinze sensors magneticoinercials per reproduir els moviments del cos humà, «els mateixos que permeten al teu telèfon mòbil entendre quan l'inclines o el balanceges», va detallar Laurencich.

Aquests sensors envien la informació a un microordinador, que la representa en un model tridimensional predissenyat, i el vestit té aplicacions en la robòtica, les arts visuals, els videojocs o les ciències de la salut i l'esport.

Per exemple, Joan Antoni Ventura, conseller delegat de l'empresa J. Ventura, dedicada a dissenyar selles a mida del cavall i del genet, vol aplicar Chordata per desenvolupar-ne una d'adaptada a genets amb discapacitats (físiques, mentals o sensorials) i a l'animal. Per fer-ho, s'utilitzaria la tecnologia del motion capture per analitzar els moviments del cavall i personalitzar el producte a les necessitats del genet. Aquest projecte, amb un gran potencial d'inclusió social, el duu a terme conjuntament amb el seu pare, Jaume Ventura, i el centre d'hípica Raúl Pinteño d'Aiguablava, a Girona.

La iniciativa ha rebut sol·licituds de compra de diversos països de tot el món, entre els quals hi ha l'Índia, la Xina, les Illes Maurici, el Brasil, els Estats Units, França, Alemanya, Finlàndia o el Canadà. Molts dels que hi han mostrat el seu interès són membres de departaments universitaris, productores de cinema independent, autònoms que es dediquen a crear videojocs o petites empreses orientades a la rehabilitació.

Actualment, Flavia Laurencich està definint quina empresa serà la que confeccionarà els vestits, ja que la comercialització està prevista per a l'any 2020. Sobre l'elecció, l'experta col·laboradora amb la UOC va incidir en la importància que sigui una companyia europea i va destacar el seu desig que el prototip sigui assequible per a tothom.

Així mateix, la tecnologia Chordata encara està a la recerca de finançament, que de moment s'aconsegueix per mitjà de la plataforma Open Collective i que, més endavant, hi afegirà una campanya de micromecenatge.