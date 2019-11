De les aules de la UdG a Uganda per combatre la malària

Raimon Ripoll, aquest estiu a Oluko (Uganda)

De la teoria a l'aula i de les pràctiques al laboratori de la Universitat de Girona a trepitjar el terreny a Uganda per conèixer el màxim possible de la malària i aportar un granet de sorra en la recerca d'una forma de prevenir-la. Això és el que ha fet l'estudiant del grau en Biotecnologia Raimon Ripoll, qui assegura que ha «après moltíssim» d'una experiència «de 10» –tal com afirma en l'informe de retorn a la UdG. Ara, el jove sospesa dedicar el treball de final de grau a aquesta malaltia parasitària, que castiga, especialment, l'Àfrica subsahariana.

L'ONG Girona per Àfrica (Girafra) li va obrir la porta al projecte «Treball de camp a Oluko» (Uganda), que Ripoll va presentar a la convocatòria d'ajuts de l'Oficina de cooperació per al desenvolupament de la Universitat. Així, i amb una aportació de 1.585 euros (435 per a material i 1.150 per al bitllet d'avió), la institució gironina també s'ha estrenat en aquest programa solidari centrat en la malària.

L'estudiant de Biotecnologia va dedicar l'agost a buscar possibles factors de risc locals (al voltant d'Oluko) associats als brots de malària i, a partir d'aquí, estudiar mesures per prevenir-los.

Les dades obtingudes es creuaran amb el resultat d'enquestes que els metges de la zona van fer a uns 1.600 pacients, en les quals els preguntaven quantes vegades havien patit la malaltia aquell any, quin coneixement en tenien, si utilitzaven mètodes de prevenció i en quin estat es trobaven o si vivien a prop d'aigües on podria viure el mosquit que transmet la malària. L'objectiu és descobrir si existeix alguna relació entre els factors de risc identificats i la incidència de la malaltia perquè, si és així, es disposaria d'eines per intentar combatre-la. La manera: prevenir la seva aparició.

A banda d'aquesta feina, Raimon Ripoll també es va implicar com a voluntari en la construcció d'un dipòsit d'aigua que garanteix el subministrament a l'escola i el centre d'Oluko a través d'una aixeta i no de l'extracció manual, a més d'ajudar a edificar una casa perquè un grup de joves refugiats del Sudan puguin anar a classe. «L'experiència més forta i intensa», reconeix l'estudiant de la Universitat de Girona, va ser acompanyar-los a visitar les seves famílies al camp de Bidi Bidi on viuen, juntament amb prop de 228.00 persones, segons les dades que l'agència de l'ONU per als refugiats, Acnur, va difondre al juliol.