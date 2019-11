Un còctel fet amb cava per batejar-lo a l'estil «Manhattan»

Si Manhattan té un còctel, Barcelona també. La capital catalana és a pocs dies abans de batejar un còctel amb el seu nom. Amb aquest objectiu, l'Associació del Passeig de Gràcia ha endegat un festival de cocteleria que comptarà amb un al·licent molt particular: el cava haurà de ser un dels protagonistes de la beguda. El Cocktail Boulevard tindrà lloc entre el 14 i el 24 de novembre a diversos establiments de restauració i també hotels del passeig de Gràcia així com dels voltants. Es tracta del primer festival de cocteleria o mixologia que tindrà aquest cèlebre carrer barceloní, i que premiarà el guanyador amb una indubtable distinció que li donarà ser batejat amb el nom de la capital catalana.

Un total de 13 establiments acolliran aquesta exhibició coctelera, que reafirmarà la versatilitat del cava com a part de les combinacions més creatives dels participants. Les begudes podran ser amb alcohol o sense, una distinció que farà variar-ne el preu, que oscil·larà entre els sis i els nou euros. Els participants podran escollir entre una gran quantitat de begudes que exploren les possibilitats de la gastronomia i combinen clàssics com els sucs de fruites i els destil·lats amb extremats de vanguarda com la clara d'ou, la compota de pera o la kombucha.

Més enllà dels tastets, el festival també convidarà els participants a formar part dels tallers, activitats i cursos que ha organitzat durant els 11 dies que durarà per tal de complementar i eixamplar l'oferta d'oci.

Les propostes amb cava presentades pels participants a Cocktail Boulevard seran candidates a convertir-se en el còctel oficial de la ciutat de Barcelona, creant una combinació que portarà el nom de l'urbs, de la mateixa manera que ja existeixen combinacions amb els noms de Manhattan o Mar del Plata.



Més d'una desena de bàrmans

D'entre els establiments que participaran al festival que donarà el tret de sortida aquest dijous hi ha Sintonia, Mr. Porter, l'impur Cocktail Bar, Boca Chica, Santa Eulalia (The Bistrot), H10 Casa Mimosa (El Til·ler), The One Barcelona, Hotel Royal Passeig de Gràcia, Solomillo, Monument Hotel (Hall0 Cocktail Bar), Majestic Hotel & Spa Barcelona, Claris Hotel & Spa Mandarin Oriental, i Barcelona (Banker's Bar).

Cocktail Boulevard compta amb el suport de l'Associació Passeig de Gràcia i de la DO Cava, la denominació d'origen que reuneix més de 6.800 viticultors i té 370 cellers associats.