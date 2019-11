«En Franco està mort, però el franquisme està viu»

Ramon Alcoberro, doctor en Filosofia que va ser docent a la UdG, va participar en els cursos que tenen lloc a la biblioteca Carles Rahola, amb una classe magistral titulada «Aclarim-nos: què és i què no és la filosofia?»



Prefereix filosofar o menjar?

S'ha de menjar de tot, i també s'han de menjar idees. Ni les idees existeixen fora del menjar, ni el menjar existeix fora de les idees.

Tot és filosofia?

Tot és filosofable, ja que tot implica la pregunta del «per què». Sobretot és filosofable el desconcert. Cada vegada hi ha més filosofia perquè en aquests moments hi ha molt de desconcert.

Avui els grans filòsofs són a Twitter?

No, Twitter és un àgora, i a l'àgora hi parla tothom. La filosofia implica treballar el llenguatge de manera més tècnica. Twitter és un lloc on hi ha opinions, però la filosofia no són opinions, sinó raonaments justificant aquestes opinions. A Twitter la gent diu el que pensa, a vegades fins i tot pensen el que diuen, no sempre. La filosofia ens pregunta per què ho diuen.

Què empeny els joves al carrer?

Un fenomen social no té una explicació, en té moltes. Hi ha des d'un sentiment d'injustícia fins a un de crisi i frustració personal. Afegeixi salaris molt baixos i intents que el carrer substitueixi la política. És una barreja.

Si llegissin Hobbes, sabrien que l'Estat està legitimat per usar la violència?

Hobbes no atribuïa a l'Estat el monopoli de la violència, sinó el de la força. En principi la violència queda exclosa de les relacions racionals, la violència és incompatible amb la paraula. La força no té per què ser violenta, pot provenir dels arguments. La filosofia neix quan Sòcrates posa paraula allà on hi havia violència.

Algú va dir que la civilització va començar el dia que algú va insultar el veí en lloc d'aixafar-li el cap.

He, he, potser seria més complicat.

Tenia raó Bakunin quan deia que on comença l'Estat acaba la llibertat de l'individu?

No necessàriament. La llibertat sempre és social, per tant, sempre ha de tenir alguna mena de reglamentació. Bakunin creia possible que la gent s'organitzés espontàniament. Avui ja sabem que l'ordre espontani és molt difícil, només és possible en grups petits.

La filosofia es redueix a meditar sobre la mort?

Un home lliure no pensa mai a morir (riu). Això ho deia Epicur.

Com s'interpreta filosòficament que Franco fa pocs dies volés literalment sobre els nostres caps?

Segurament indica un fracàs generacional. Jo no dono importància al fet que hagin tret en Franco del Valle de los Caídos. El dia important serà quan desaparegui la creu, perquè es deixarà d'entendre aquella guerra com una croada. La reconciliació implica que aquella creu desaparegui d'allà.

En Franco encara és viu?

En Franco està mort, però el franquisme està viu. En el sentit que està viu l'« ordeno y mando», una tradició espanyola de molts segles. L'« ordeno y mando» l'ha practicat i el practica molta gent que no és Franco. Fins i tot alguns que es pensen que són progressistes...