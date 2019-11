Un «masterxef» coronat a Madrid, a Les Cols d'Olot

L' empresa més gran de Girona, que dona feina a 2.500 persones, que distribueix milers de productes Gourmet arreu -i arreu vol dir arreu-, que va ser fundada fa uns quants anys pels germans Miquel, Ramon, Josep i Amadeu (que tenen un carrer dedicat a Vilamalla) i que ara és propietat d'un colós xinés, Bright Food, aterrava fa uns dies al parc del Retiro de Madrid amb motiu de la final d'un «concurs jove» de cuina en què han participat més de 1.000 alumnes de primer curs de 159 escoles d'hosteleria de tot Espanya.

L'edició GMChef 2019, el concurs inspirat en el programa televisiu d'èxit gairebé homònim Masterchef, que emet RTVE, i que duu per subtítol «Alimenta el teu talent» i està organitzat per GM Food Iberica, va guanyar-la una noia de Sant Cugat, Carla Peyrón, que estudia a Burgos, amb la tapa «Niñoyaky de formatge i trufa, bolets, blat de moro fumat i cruixent d'avellana». Peyrón treballarà i aprendrà una temporada al restaurant Lasarte-Oria que dirigeix un dels mosqueters tres estrelles Michelin de la cuina peninsular, Martín Berasategui, el president d'un jurat que completaven Eriantz Gorostiza, el doble estrellat del restaurant MB de l'hotel Ritz-Carlton de Tenerife, a les Illes Canàries; Fina Puigdevall, que també té dos estels i que mana a la cuina del restaurant Les Cols, a Olot; Clara P. Villalón, xef i bloguera, i Jesús Terrés, periodista gastronòmic i perpetrador, en el bon sentit de la paraula, de la Guía Hedonista.

La gala final de GMChef va ser celebrada al Florida Retiro, una sala que abans es deia Florida Park i que, entre d'altres esdeveniments sonats, va acollir, fa un temps, la festa del cinquantè aniversari d'Alaska (Olvido Gara), la diva de la «Movida madrilenya». A dalt del glamurós escenari, i amb la platea plena de familiars dels sis aspirants a cuiner finalistes, periodistes i influencers digitals vinguts de la perifèria va debutar en públic el nou conseller delegat de GMFood Iberica, Lluís Labairu, el substitut de l'històric Pere Laymon. Labairu va desgranar els ingredients de la recepta de GMChef, un certamen que combina «talent, esforç, compromís i excel·lència». També va intervenir el vicepresident de la Comunitat de Madrid, el «ciutadà» Ignacio Aguado, que va destacar el salt que està experimentant la gastronomia de la capital del Regne en un dia, dimarts de la setmana passada, en què Catalunya, i molt especialment Girona, vivien una jornada de col·lapse circulatori per culpa d'uns quants centenars de CDRs que van envair l'autopista AP-7, primer a la Jonquera i després a Salt. Deia Aguado que Madrid té gana i que vol menjar-s'ho tot. La final de GMChef coincidia gairebé en el temps amb la disputa de la Davis Cup Finals, un altre esdeveniment parit per un català, el jugador del Barça de futbol Gerard Piqué, a Madrid, que el primer cap de setmana de desembre serà seu de la Cimera del Clima de les Nacions Unides que havia d'acollir Xile. I la gala gastronòmica arribava el mateix dia de l'anunci de l'acord entre el PSOE de Pedro Sánchez i les Unides Podem de Pablo Iglesias, que, a jutjar per alguns comentaris caçats al vol al carrer O'Donnell del barri de Salamanca, va trepitjar algun ull de poll (« estos h... de p... -Sánchez i Iglesias- nos van a hundir; en un mes tendremos referéndum en Cataluña», bramava un senyor tocat i posat i de melena engominada que parlava per telèfon mentre passejava).

Així les coses, a la famèlica capital espanyola l'olotina Fina Puigdevall escoltava les paraules d'Aguado pocs minuts després d'haver entregat el tercer premi del concurs de cuina de GM Food Iberica, que va recaure en David Padilla, alumne de l'escola de cuina CETT de Barcelona i que va elaborar una tapa ben original, inspirada en l'arròs a banda que es cuina a Formentera, la terra dels seus avis. «Cucurucho a banda», es deia la tapa de Padilla, que es pot menjar d'una mossegada i que va rebre els elogis del jurat estrellat. Aquest jove cuiner serà pupil de Puigdevall a Les Cols d'Olot, santuari del bon menjar i de l'arquitectura a parts iguals -l'espai duu el segell del despatx d'arquitectes RCR, Premi Prietzker 2017, el «nobel» de la disciplina que atorga la Fundació Mies van der Rohe.

Deia Berasategui després de provar les tapes de les sis joves promeses dels fogons espanyols que «flipava en colors», que el concurs GMChef «està fent història». I, ja que el riu Pisuerga passa per Valladolid -excapital situada a una hora i escaig de Madrid en AVE-, el cuiner basc reclamava als polítics presents -i als absents- que d'una vegada per totes s'ensenyi a menjar bé a les escoles d'Espanya. Una «assignatura d'alimentació i nutrició» no faria cap mal, etzibava. La proposta, al Florida Retiro -parc majestuós que s'aproxima al bicentenari-, abans Florida Park, va ser rebuda amb aplaudiments.