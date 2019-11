«Ja no hi ha secrets, ara molta gent coneix les nostres vides»

L'empresa de telecomunicacions Fibracat, de capital 100% català, ha obert oficina i botiga a Girona. Meritxell Bautista és la seva cofundadora i directora de màrqueting.



Quantes vegades li han dit Brigitte Nielsen?

Des que em vaig tallar així el cabell, moltes vegades, perquè també soc alta. Em sembla un tros de dona espectacular, així que no em molesta gens (riu).

Una dona directiva i guapa ha de trencar molts tòpics?

Quan començava en aquest món, molts. Però sempre he treballat amb homes i no he tingut mai cap problema.

«Essent rossa i guapa, segur que és tonta». Això, d'entrada.

D'entrada el que intentaven era lligar. Ara ja no tant, suposo que m'he fet gran.

Ho considerava assetjament?

Mmmm... és un tema delicat. Jo no ho sentia com assetjament. Hi ha casos tan greus que no crec que si algú et diu «guapa» t'hagis de sentir ofesa. I que consti que soc molt feminista. Si veig un home guapo, també l'hi diré.

Essent directiva del sector de les telecomunicacions, sol «tirar un cable» a qui ho necessita?

Sí, perquè considero que quan tens la sort d'estar en una posició que et permet ajudar gent, ho has de fer. No fer-ho em semblaria injust. Em sento molt afortunada: em guanyo la vida fent la feina que m'agrada, tinc una família fantàstica... Tinc problemes, com tothom, però estic contenta.

«Tiri'm un cable» a mi i ajudi'm a entendre per què ve a la ciutat més carca de Catalunya.

No ho és, home.

El que jo li digui.

Ha, ha. Venim a Girona perquè crec que és la clau de l'èxit de Fibracat. És una ciutat que ens ha acollit molt bé. I no hi vinc a viure perquè hauria de fer massa moviments familiars.

Ara em trucaran de matinada per fer-me ofertes... però en català?

No, perquè està prohibit, la gent ho hauria de saber. El telemàrqueting es pot fer només fins a les vuit del vespre. Tampoc no està permès l'assetjament a què era sotmesa la gent que volia canviar d'operador.

Tenint mòbil hem deixat de tenir secrets?

Ja no hi ha secrets. Ara mateix algú sap que vostè i jo som aquí. La tecnologia permet saber no només amb qui dorm vostè, sinó amb qui dormirà (riu). No hem perdut el control de les nostres vides, però hi ha molta gent que les coneix.

En canvi no ho sé jo.

Som nosaltres els que ens hem posat de peus a aquesta galleda. Fins i tot entrem al mòbil detalls de la nostra salut.

El famós Big Brother eren els mòbils?

Totalment, i encara més sofisticat. Fins i tot fa por. Un dia parlava en una cafeteria amb una amiga, i ella em deia que es pensava que estava embarassada. La mateixa tarda em sortien a Instagram anuncis per a embarassades.

Que no fos que ho sabessin abans que vostè?

Ha, ha, no, no hi estava. Aprofitem el punt bo de la tecnologia, que cada cop ens facilita més la vida a tots els nivells.

Cada quant consulta el mòbil?

Moltíssim, moltes vegades. Si em fessin un estudi d'addicció, sortiria a dalt de tot.

Sabria viure sense el mòbil?

Lamentablement, no.