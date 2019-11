«Sembla que vaig ser militar d'alta graduació a l'antic Egipte»

El gironí Jordi Marcé acaba de publicar la seva primera novel·la, «Más allá del olvido», una història d'amor entre dues persones que ja s'havien conegut en una vida anterior

Creu en la reencarnació?

En la reencarnació, el tema budista... Sí, per què no.

No em digui que és budista.

He llegit força sobre budisme, medito... M'interessa com a filosofia, sí.

Què era vostè en una vida anterior?

No tinc manera de demostrar-ho empíricament, però hauria tingut una vida anterior a l'antic Egipte.

Com esclau o com a faraó?

Es veu que era un militar d'alta graduació en l'època de Tutmosis IV. Però bé, és només una suposició.

I això com s'arriba a saber?

T'ho mira la gent que hi entén.

Vaja.

Es veu que dimensionalment es pot veure tot: present, passat i futur. Però jo no tinc aquest potencial.

Parlant de potencials: a la novel·la apareix el sexe tàntric. El practica?

He tingut alguna experiència. No he arribat tan lluny com el protagonista del llibre, però he tingut una parella tàntrica, sí. Li puc dir que l'orgasme masculí és de 20 segons, però amb el sexe tàntric es pot assolir un orgasme de dues hores.

Fins i tot fa una mica de mandra.

Vull dir sensació d'orgasme, no és que un estigui ejaculant dues hores.

Seria com una font de Montjuiïc.

És un orgasme fins i tot una mica torturant. Voldries que acabés, però és com si hi hagués una descàrrega endorfínica que et té durant dues hores amb aquella sensació de plaer.

El veig posat en el tema.

No he arribat a aquest nivell tan alt. Però dona idea de com utilitzar el sexe per arribar a la màxima expressió de la persona. I la dona com a capacitadora d'això. La dona és sàvia, l'home és compassiu.

La vida ens porta coneixences estranyes, com ocorre al seu llibre?

La vida et porta allò que tu vulguis descobrir. És com si tot estigués escrit, només falta que tu vulguis viure-ho.

Tot està escrit?

Hi ha gent que ho creu així. La vida és un número guanyador, però has de voler cobrar-lo. Has d'obrir el regal, descobrir el teu do i utilitzar-lo.

Treballa al CaixaForum. L'ajuda a escriure, tenir a prop tan sovint artistes, pintors, escriptors...?

Soc una persona molt tancada, soc molt hermètic.

No em digui això, que és practicant del sexe tàntric.

Per practicar el sexe tàntric necessites només una parella.

Entesos. Em deia, doncs, que és persona tancada.

És que si parlo del que m'interessa, a la tercera frase l'altre se'm queda penjat. És una mica fotut, així que m'abstinc de parlar de segons quines coses.

Com ara quines, sexe tàntric a part?

He, he, vostè és un acollonador, eh? No sé, la física quàntica, la mística, les dimensions... La gent no està per aquestes coses, perquè n'hi ha que no es poden demostrar empíricament, són qüestió de fe. Com l'existència de Déu.

O la de la república catalana.

Això el que passa és que ho han venut molt malament. A Escòcia els va costar molts anys, votar.

Em fa l'efecte que deu ser un gran seguidor de «Cuarto Milenio».

Odio aquest programa. Insinuen moltes coses i al final sempre resulta que allò no ha passat.

«Más allá de olvido». Què voldria oblidar?

Quan a 17 anys vaig xocar amb la realitat i vaig veure que el planeta terra no era un paradís.