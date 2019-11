El canvi climàtic obliga a regar els cultius d'avets

Espinelves està situat a les Guilleries i és una de les zones més humides del país. Tot i això, aquest estiu passat el termòmetre va batre rècords i es va arribar a enfilar fins als 39 graus. Unes temperatures del tot inusuals en aquest territori que, sumades a la falta de pluja, ha complicat un dels cultius més emblemàtics de la zona: el d'arbres de Nadal. Enguany i, per primer cop, alguns productors han hagut de regar, un per un, els arbres plantats i aquells que no ho han fet han vist perdre més de la meitat de la producció. Els productors tenen clar que, davant del canvi climàtic, el reg serà «del tot necessari» per assegurar la supervivència dels arbres. «No tots podran fer front a la despesa que això suposa», va assegurar un d'ells.

La regió del Montseny-Guilleries és la principal productora d'arbres de Nadal del sud d'Europa i, aproximadament, cada any se'n produeixen un milió. Segons va explicar el president de l'Associació de Cultivadors d'Arbres de Nadal, Albert Gallifa, aquesta zona és «privilegiada» pel fet que té un subclima atlàntic dins un clima mediterrani, cosa que garanteix més hores de sol i, alhora, nits fresques.

Malgrat això, el canvi climàtic i la seva consegüent pujada de temperatures està complicant el cultiu d'aquesta espècie, especialment durant el primer any de vida de l'arbre. La calor extrema que ha fet aquest estiu, juntament amb la falta de pluges, ha provocat que, per primer cop, els productors d'Espinelves hagin hagut de regar, un per un, els arbres de Nadal plantats.

És el cas de David Masferrer, de l'Arborètum d'Espinelves, qui ha explicat que es tracta d'un fet «fins ara inèdit, però que en canvi serà del tot necessari d'ara endavant a causa del canvi climàtic». Al mateix municipi d'Espinelves, per exemple, hi ha hagut algun pagès que ha vist perdre més de la meitat de la producció per culpa de l'extrema calor d'aquest estiu. Segons Masferrer, això provocarà un encariment del cultiu i els productors hauran d'apostar per aquelles espècies que suportin millor la calor.

De la seva banda, el president de l'Associació de Cultivadors d'Arbres de Nadal de Catalunya, Albert Gallifa, va explicar que es tracta d'un any «extraordinari», però que això no posa en perill el cultiu d'avets ni tampoc els col·loca en «una situació d'emergència». El que sí va assegurar és que, si això persisteix i els estius cada cop són més durs, els cultivadors d'avet hauran d'apostar pel reg, sobretot durant el primer any de vida de l'arbre, i cultivar els camps situats a més alçada.



Aliat contra el canvi climàtic

Per altra banda, Gallifa també va destacar el fet que l'arbre de Nadal és «un gran aliat» a l'hora de combatre el canvi climàtic, ja que és fixador de CO2. «Hi ha gent que es pensa que comprar un arbre de Nadal és cometre un assassinat, i no és així. Es tracta d'un cultiu totalment biodegradable, 100% natural i que, a més, ajuda a lluitar contra el canvi climàtic», va subratllar.

Precisament dissabte arrancarà la 39 edició de la Fira de l'Avet d'Espinelves i donarà pas a una de les fires més tradicionals del calendari nadalenc. S'hi muntaran prop d'un centenar de parades, nou de les quals seran d'avets. L'alcalde, Joan Manel Claveria, va explicar que el certamen preveu rebre la visita d'entre 60.000 i 90.000 visitants, i la intenció és vendre uns 4.000 exemplars, una xifra similar a la d'anys anteriors. Com ja és habitual, el pont de la Puríssima és quan s'espera més afluència de gent, ja que coincideix amb el Mercat Medieval de Vic.