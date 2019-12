Diuen que la gran decisió respecte del futur emplaçament de l'hospital Trueta de Girona es prendrà l'abril de l'any vinent. Ens ho hem de creure? També s'havia dit que seria dins aquest mateix any 2019 però el més calent és a l'aigüera. En aquest tema, el doctor Ramon Brugada, cap del servei de Cardiologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina, sosté, amb arguments de solidesa tècnica i professional, que el nou equipament s'hauria de situar a Salt, prop del parc hospitalari Martí i Julià. En la seva opinió, el campus biomèdic hauria d'incorporar un nou hospital de dia, la facultat de ciències de la salut, una residència universitària i el conjunt de centres educatius, sanitaris i assistencials que donarien servei a les comarques gironines.

La seva proposta ha estat avalada pel president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, i de ben segur compta amb un suport majoritari de la professió mèdica gironina. La proposta oposada a l'opció saltenca segueix essent la de l'Ajuntament de Girona, que aposta per habilitar uns terrenys situats a la zona de Domeny, prop de l'entrada 0 de l'autopista AP-7. S'entén la proposta gironina pel que fa a un determinat equilibri territorial en la qüestió d'un repartiment d'equipaments, però aquest raonament no m'acaba d'encaixar amb la voluntat tantes vegades expressada de fer realitat una àrea urbana supramunicipal.

Durant les eleccions aquest sol ser un tema que sorgeix amb força en els debats però passats els comicis tot segueix si fa no fa igual, sense modificacions substancials en la línia dels bons desitjos compartits. Darrerament s'han recollit signatures per reforçar la posició de l'Ajuntament de Girona i la mateixa alcaldessa Marta Madrenas ha lliurat a la consellera Alba Vergés un dossier favorable a aquesta opció. També té la seva lògica que Girona no perdi aquest equipament sanitari ni que sigui per la proximitat de l'accés i la facilitat de desviar-hi urgències com així ho reconeixen alguns dels professionals de la medicina que exerceixen a la ciutat.

Són dues posicions divergents però que al capdavall volen coincidir en la voluntat de poder disposar d'un nou hospital que substitueixi les velles i caduques instal·lacions actuals. Cal esperar, però, que les propostes cerquin defensar la millor oferta a la ciutadania aplicant per damunt de tot criteris de qualitat assistencial abans que d'oportunitat i/o de terme.

La idea d'iniciar els tràmits d'un nou hospital que substitueixi les actuals instal·lacions de Sant Ponç va començar en temps de la consellera Marina Geli, abans que aquesta veiés una llum a la seva dreta i s'apuntés a les hosts dels exconvergents. L'altre conseller de Sanitat, un tal Toni Comín, també visionari, quan va estar al capdavant del Departament no només no va engegar els estudis necessaris per elaborar un projecte de futur, sinó que ni tan sols va ser capaç de decidir quin dels emplaçaments podria ser l'idoni dels tres que tenia damunt la taula, és a dir, el de Salt, el de Domeny o el menys probable de Sarrià de Ter.

En aquest debat trobo encertades les reflexions del doctor Brugada, però també cal escoltar altres veus que defensen l'existència de dos pols sanitaris potents als extrems oposats d'aquesta inconclusa àrea urbana. És bona la confrontació d'idees però segurament encara falten estudis més aprofundits relacionats amb costos i qualitats de servei entre una i altra proposta.

La decisió que ha de prendre la consellera no deu ser gens fàcil però governar vol dir això. Ara diuen que serà al mes d'abril però el més probable és que unes eleccions anticipades ho tornin a endarrerir. Vistos els antecedents no és d'estranyar que la consellera esperi l'arribada de la definitiva llum groga que il·lumini el firmament. I tornem a començar.