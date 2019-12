Beques a El Celler de Can Roca per a deu joves xefs

Beques a El Celler de Can Roca per a deu joves xefs

Deu promeses de l'hostaleria espanyola, procedents de cinc comunitats autònomes, van obtenir ahir una beca BBVA-El Celler de Can Roca per fer una estada de quatre mesos en aquest restaurant de tres estrelles Michelin instal·lat al podi mundial.

Els guanyadors, tres residents a Barcelona, un a Vilanova i la Geltrú, dos a Castelló, un a la Corunya, un altre a Santiago de Compostel·la, un altre a Granada i un darrer a Madrid, es van enfrontar a vint aspirants més en un concurs de cuina que es va realitzar a l'espai Mas Marroc, de Vilablareix, gestionat també pels germans Roca.

Els germans responsables d'El Celler, Joan, Josep i Jordi Roca, van supervisar el moment d'elaboració dels plats davant d'un rellotge de grans dimensions que informava els participants del temps que els quedava per ultimar les seves creacions. Posteriorment, tots tres van confeccionar un jurat que va provar cadascuna de les propostes dels joves fins a emetre el veredicte final.

Joan Roca, el xef d'El Celler de Can Roca, va explicar que els trenta participants de la final arribaven d'una selecció prèvia d'entre més de quatre-cents aspirants. Les beques duien temps en marxa, però la gran demanda d'aquest any ha portat a escollir aquest format a manera de concurs televisiu de cuina. Dels becats, set treballaran durant quatre mesos en l'elaboració de plats, mentre que els altres tres ho faran a la sala. Roca va precisar que, al costat dels seus dos germans, va intentar «intuir» quin dels participants aprofitaria més l'estada El Celler i quin aportaria més a l'equip de restaurant. Va destacar que els concursants arribaven de «gairebé tots els racons d'Espanya» i que, «d'alguna manera, van explicar a través de la cuina d'on són, com és la seva creativitat i com el seu talent tècnic, perquè un plat explica moltes coses».

Un dels eixos de les beques és l'aposta per la sostenibilitat i el xef d'El Celler de Can Roca va subratllar que el seu restaurant és un «referent» en aquest àmbit «i, potser per aquesta raó, tots aquests joves volien venir aquí i veure com es plantejava tot això en el dia a dia de feina».

Els concursants van disposar de tres hores per demostrar el seu talent i originalitat a la cuina, amb la preparació d'una recepta pròpia basada en la seva història i experiència personal.

Els guanyadors en l'apartat de cuina van ser Maia Aguilar (Barcelona), Oswaldo Javier Arias (Barcelona), Johan Manuel Pelloni (Barcelona), Noureddine Jalloul (Castelló), Ana de la Calzada (la Corunya), Luis Miguel Luque (Granada) i Eric Montes (Vilanova i la Geltrú). Mentre que els tres vencedors de la beca de sala van ser Glòria García (Castelló), José Manuel Mera (Santiago de Compostel·la) i Rocío Yagüe (Madrid).