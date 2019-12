Guardians per protegir els menors que migren sols

Save the Children proposa la creació del guardià, una figura de protecció que ja existeix a molts països europeus, i que hauria d'acompanyar els infants i joves des que arriben al país fins que s'emancipen. La seva funció seria estar alerta perquè totes les decisions es prenguin en benefici de l'interès superior del menor i per a la seva protecció i desenvolupament, per assegurar que es respectin els seus drets. Aquesta és una de les demandes que l'ONG va fer en motiu del Dia del Migrant per tal de garantir una bona acollida dels menors que migren sols. En paral·lel, l'organització ha engegat una campanya que, amb el lema #josíqueetvull, neix amb la intenció d'«inundar» les xarxes socials de missatges de suport i solidaritat als nens i les nenes migrants.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és «contrarestar» el discurs d'odi contra els menors, que circula en determinats àmbits amb missatges que «estigmatitzen i criminalitzen», i per això fa una crida a tota la ciutadania a mostrar públicament el seu suport a aquests infants.

La participació consisteix en pujar una fotografia o vídeo amb l'etiqueta #JoSiQueEtVull a les xarxes socials explicant les raons per donar suport a aquests menors. Aquesta campanya ja ha rebut el suport de diverses persones conegudes com ara Elena Anaya, Daniel Guzmán o Carles Francino.

Des de Save the Children volen mostrar quotidianitat allà on hi ha hagut excepcionalitat, i persones on hi ha hagut estigmatització. El seu director, Antoni Pérez, va afegir que també vol mostrar infants que estan sols quan s'ha dit que són criminals.

Actualment, a Catalunya, hi ha aproximadament 9.500 nens i nenes tutelats per la Direcció general d'atenció a la infància i l'adolescència (DGAIA). D'aquests, 4.205 són migrants. Aquest any, la DGAIA ha acollit 2.080 nous casos d'infants i adolescents que han arribat sols a casa nostra.