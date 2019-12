Miriam Luna, excampiona d'Espanya de BTT, ofereix el 30 de desembre amb les germanes Judit i Meritxell Neddermann, al PGA Golf de Caldes de Malavella, un concert de Nadal. Luna cantarà temes del seu disc «Piano & Soul», que conté peces d'Alicia Keys, Amy Winehouse, John Legend i altres.



La seva carrera de cantant va sobre rodes?

Sí, perquè a més, tot i que no competeixo professionalment, segueixo fent bici. Pràcticament he nascut sobre rodes, la meva música va sobre rodes i jo també vaig sobre rodes. Però rodes verdes, sense contaminació.

Però no deu haver vingut d'Àustria en bicicleta.

Ja m'agradaria, però no disposava de prou temps. Moltes vegades m'he plantejat quina ruta podria agafar en bicicleta, però necessito almenys 15 dies, i els concerts tenen les seves dates. Amb tot el mal del meu cor, he hagut de venir en avió. És un desig que tinc pendent: Viena-Barcelona en bicicleta. El 2010 vaig fer Barcelona-Copenhaguen.

Per estirar les cames?

Vaig anar a la conferència contra el canvi climàtic, va ser una experiència que em va encantar i em va inspirar. Vaig entendre que tot és possible amb la mentalitat adequada. L'objectiu era fer un món millor.

Va ser una Greta avant la lettre!

I tant, sembla que la gent ara agafa més consciència, però jo ja vaig néixer en una família que portem tota la vida fent el món més sostenible. O sigui que sí, vaig començar molt abans que la Greta. Ja quan competia, anava en bici a la cursa, corria, i tornava a casa en bici. Potser gràcies a això vaig guanyar tantes medalles, em devia servir d'entrenament (riu).

O sigui que els seus pares l'adoctrinaven?

És una filosofia de vida. Vaig anar en bici abans de caminar, el meu pare va fabricar una cadireta per a nadons, abans que existissin, i em duia arreu.

Quan va en bicicleta, canta?

Sí, canto perquè és una forma de felicitat. És una conjunció, em sento bé, en forma, a la natura... i per tant canto. Les dues coses es conjunten.

O sigui que l'esport d'elit i la música no són mons tan diferents?

Gens. Totes dues coses es retroalimenten.

El Nadal ha de ser musical?

No només el Nadal, cada dia ha de ser musical. La música ha d'estar present en el dia a dia. Per mi és com l'aigua que bevem i l'aire que respirem, és igual si és tranquil·la o festiva. Fins i tot les cançons tristes ajuden a afrontar els moments melancòlics, que són necessaris per poder-ne tenir de felicitat.

Com celebra el Nadal a Viena?

Sempre tenia concert, el dia 24 a la nit, igual que el 31. Aquest any, per fi, el podré passar en família a Barcelona. Per això em fa il·lusió cantar el 30 a Caldes, ja que en aquestes dates sempre actuava a Àustria.

Què troba a faltar d'aquí, a Àustria?

Trobo a faltar les persones, i la forma de connectar que tenim aquí, que és molt més oberta. Als austríacs els costa més obrir-se, tot i que quan ho fan estan sempre més al teu costat. I també trobo a faltar el bon temps, la llum, la calor del sol. A Viena poden passar mesos amb el cel sempre gris, sembla que no existeixin ni el sol ni el cel blau.