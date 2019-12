El canvi climàtic no és l'única amenaça per a les espècies

Encara que el canvi climàtic s'ha convertit en una de les pitjors amenaces per als ecosistemes ja estressats de la Terra, pot ser que en l'actualitat no sigui l'amenaça més greu per a totes les espècies, adverteixen els autors d'un nou informe, publicat a Nature Climate Change, sobre els efectes de la desforestació en dues espècies de lèmurs de Madagascar.

L'investigador Toni Lyn Morelli, del Centre de Ciència d'Adaptació Climàtica del Nord-est del Servei Geològic dels Estats Units de la Universitat de Massachusetts Amherst, i un equip internacional de coautors assenyalen que les espècies a tot el món ara s'enfronten a pressions en molts fronts. Aquests riscos passen per la degradació i fragmentació de l'hàbitat, la sobreexplotació, la caça excessiva, les espècies invasores i la contaminació, a més del canvi climàtic, encara que aquest últim rep especial atenció a causa del seu «abast global, la seva capacitat per remodelar ecosistemes sencers i el seu potencial per impactar àrees que d'una altra manera estarien protegides», apunten.

Per comprendre aquestes amenaces, van analitzar els efectes de la desforestació i el canvi climàtic en les dues espècies de lèmur rufo en perill crític durant el proper segle. «Els lèmurs serveixen com a indicadors importants de la salut de la selva» –diu la coautora Andrea Baden de Hunter College CUNY. Aquests animals i les selves tropicals depenen els uns dels altres. Si en treu un, el sistema s'ensorrarà», alerta. En emprendre el que Morelli anomena «un esforç massiu», ella i els seus 21 col·legues van combinar 88 anys de dades per informar sobre com la desforestació afectarà els lèmurs. Calculen que l'hàbitat adequat per a la selva tropical podria reduir-se fins a un 59% a causa de la desforestació, fins a un 75% només pel canvi climàtic, i gairebé totalment perdut abans del 2080. Per tant, la protecció de les àrees protegides és una estratègia clau de conservació, recorda Morelli.

Afegeix Morelli que «Madagascar s'enfronta a taxes devastadores de pèrdua de boscos, i els lèmurs només es troben allà i en cap altre lloc. A aquest ritme, fins i tot sense canvi climàtic, perdrem la selva i els seus lèmurs, però amb el canvi climàtic, perdre'ls serà encara més ràpid. Si podem frenar la desforestació, en podem salvar alguns. No tots, però alguns».

Però al seu parer, «no es tracta només de Madagascar, encara que és un lloc realment especial, reconegut com un dels punts crítics de biodiversitat del món, i la gent realment es preocupa per això. Però hi ha un missatge més ampli. Aquesta investigació ens recorda que hi ha altres amenaces a la biodiversitat. Mostrem que la desforestació continua sent una amenaça imminent per a la conservació».

Baden diu que el problema no és que la gent no hagi tractat de preservar l'hàbitat per salvar els lèmurs. «Ja hi ha àrees protegides -afegeix-. Si volem salvar l'hàbitat i les espècies, davant del canvi climàtic, hem de fer un millor treball d'aplicació de la llei». Els autors també discuteixen la probabilitat que s'alteri la capacitat dels residents locals per conrear i recollir aliments, potser forçant una major invasió de terres protegides. En general, «desafiem la comunitat conservacionista al fet que contempli el que hauria de fer-se si es perdés gairebé tot l'hàbitat de la selva tropical de l'illa», afegeix. L'ecòloga i els seus coautors escriuen que «mantenir i millorar la integritat de les àrees protegides, on les taxes de pèrdua de boscos són més baixes, serà essencial per garantir la persistència de la diversitat de les selves tropicals que disminueixen ràpidament».