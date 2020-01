Teoria de la fuga de Ghosn: música, jet i passaport francès

Com ho va fer Carlos Ghosn? L'exdirector de Nissan Motor CO i Renault SA, que esperava el primer de dos judicis a Tòquio, d'alguna manera va evadir la constant vigilància tripulada i per vídeo i les fortes restriccions a la seva llibertat de moviment. Va aconseguir fugir al Líban. Des d'allà, Ghosn va enviar un cor­reu electrònic dimarts per denunciar la «injustícia i persecució política» del sistema judicial japonès. L'home de 65 anys enfrontava càrrecs de mala conducta financera i violació de recursos corporatius per a benefici personal, al·legacions que nega.

Poc després de reaparèixer, internet es va il·luminar amb informes no confirmats i teories de com Ghosn, ara un fugitiu internacional, va aconseguir una fuga digna d'un thriller de Hollywood, un que serà molt difícil d'oblidar per les autoritats japoneses. Encara hi ha moltes més preguntes que respostes.

En un recompte especulatiu, que no va citar fonts, l'emissora de televisió libanesa MTV va informar que Ghosn es va ficar de contraban en una gran caixa d'instruments musicals després que una banda nadalenca visités la seva residència a Tòquio. Després va ser enviat fora del país i va ingressar al Líban des de Turquia en un avió privat. El diari libanès Annahar va informar que Ghosn va ingressar al país legalment, amb un passaport francès. L'antic pes pesant de la indústria del motor té ciutadania libanesa, francesa i brasilera, encara que li havien tret tots els seus passaports.

L'escapada de Ghosn va arribar després de setmanes de planificació, ha informat el Wall Street Journal, citant a persones no identificades familiaritzades amb l'assumpte. Un equip de còmplices es va reunir el cap de setmana passat per dur a terme la seva recollida i la seva dona, Carole, va exercir un paper important en l'operació, va dir el diari.

Mentrestant, una informarció sobre que Ghosn es va reunir amb el president libanès, Michel Aoun, va ser desmentida per un funcionari a la presidència. El diari francès Les Échos va dir que Ghosn podria haver sortit del Japó sota una identitat falsa amb un passaport falsificat, pujant a un avió privat des d'un aeroport més petit, on seria menys probable que el reconeguessin.

A les xarxes socials, detectius aficionats van publicar informació d'un vol en jet privat d'un avió que va sortir del Japó cap a Istanbul el mateix dia en què Ghosn hauria abandonat el país. L'acte de desaparició de Ghosn s'ha convertit en tendència a Twitter i ha inspirat una bona quantitat de jocs de paraules. S'espera que Ghosn ofereixi una conferència de premsa des del Líban, la seva nova llar, després de les vacances. Mentrestant, les avergonyides autoritats japoneses i funcionaris de duanes tenen algunes explicacions per donar.