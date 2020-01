«La llibertat està en no fer cas de les prohibicions, així vas tranquil»

El raper Doble i el productor Hug Sond donaran dijous 16 de gener el tret de sortida al festival Neu!, amb un concert gratuït que tindrà lloc a les 20 h a l'Estació Espai Jove de Girona.



Els músics de carrer són els hereus dels joglars de l'edat mitjana?

(Riuen) Potser som els hereus de la cultura, o millor encara, els hereus dels pallassos de l'edat mitjana.

Però encara queden princeses a les quals seduir cantant?

Són més perilloses ara que abans, però sí que en queden.

On és la llibertat d'aquests temps si cada vegada es posen més dificultats a la música i altres arts al carrer?

La llibertat està en no fer cas de les prohibicions.

La practiquen?

Sí, la practiquem. Tot està lligat a interessos econòmics. Les sales, les grans discogràfiques, aposten només per allò que mou calés. Mentrestant, es prohibeix als músics de carrer que toquin, es prohibeixen les festes gratuïtes perquè no paguen impostos... Sempre hi ha alguna excusa per prohibir una festa al bosc, com les que muntem a vegades. Fer cas de les normes, costa pasta. Si no en fas cas, vas tranquil.

Hi ha qui no considera que el rap, el hip hop, etc. siguin música.

La gent que diu això no hi entén de música. És gent que normalment escolta la música de la ràdio. Els cantants convencionals amb 12 frases ja tenen la cançó feta. El que fem nosaltres és més difícil.

La música de carrer és la nova cançó protesta?

És un mitjà més. I més avui, que tot arriba a l'instant a l'altra punta del món.

I vostès de què protesten?

Nosaltres no estem enfadats, per haver de protestar. La gent plora molt, la gent es queixa molt. I sobretot en el món del rap, on falten més somriures i sobren tantes llàgrimes i males cares. A plorar, a casa. La música serveix per unir la gent.

Els interessa la política?

M'importa una merda [Hug Sound]. En puc parlar a casa, però rapejo sobre altres temes, no tinc cap necessitat de tenir una postura reivindicativa. Me la sua [Doble].

Cap a on va el món?

El món va fatal, va cap a la tercera guerra mundial. Eh, poca broma.

Tindran temps d'actuar el dia 16, abans no esclati?

La sort és que com que Espanya va tan lenta en tot, aquí ens tocarà el rebre els últims. I a Girona millor encara, perquè aquí mai passa res.

No em diguin que Girona no és una gran ciutat per música de carrer, art experimental i tota la modernitat que puguin imaginar.

Girona és pena. Però el món és bo, així que es tracta de voltar món. Això és com aquelles parelles que es coneixen a 18 anys i estan junts tota la puta vida. S'ha de voltar molt, per poder comparar. Cal viure a altres llocs, per poder valorar el que tens casa.

Parlen de les parelles o de Girona? És que em perdo...

No ens queixem, al món hi ha molts llocs pitjors que Girona, aquí tenim de tot, la ciutat és molt maca... però culturalment és l'última merda. Artísticament, un ha de moure el cul. És molt fàcil quedar-se a casa plorant i queixant-se. Doncs no, el món és molt gran i hi ha molta gent, segur que hi ha algú en algun lloc a qui li agrada el que fas. I segurament serà algú que no és de Girona... (riuen).