Alimentació i integració

Aquest mes de gener sol ser el de les promeses d'acompliment d'alguns propòsits sovint fets entre efluvis etílics, raïms i campanades. El més habitual és el d'intentar rebaixar els quilos que s'han guanyat com a conseqüència dels àpats nadalencs, les festes, l'alcohol i els torrons. És, però, saludable, tallar de soca-rel uns determinats hàbits alimentaris per fer «neteja» durant 30 dies? Els nutricionistes sostenen que, efectivament, és positiu reduir l'excés de pes acumulat però que tanmateix això s'ha de fer d'una manera gradual, sense castigar excessivament el cos i sempre acompanyant-lo d'un exercici físic que, com a mínim, hauria de ser el d'una caminada de mitja hora cada dia.

Excessos a banda, és evident que la preocupació per una alimentació saludable està entrant amb força a les nostres vides. Els càterings que se serveixen a les escoles, per exemple, tenen molt en compte les qüestions nutricionals, les calories, però també la varietat en els menús incorporant-hi més verdures i llegums. En aquest cas, però, els bons propòsits iniciats a l'escola primària s'esvaeixen com el sucre al cafè per culpa d'una política errònia del Departament d'Educació de la Generalitat, ja que tot i les suposades bones intencions del conseller Josep Bargalló, es continua obligant la mainada dels instituts catalans a dinar, pel cap baix, dos quarts de quatre de la tarda!, amb la qual cosa molts solucionen l'àpat del migdia amb pastisseria industrial que, a la llarga, provoca els problemes de sobrepès que repetidament han denunciat els pediatres d'aquest país.

La preocupació col·lectiva pel medi ambient i la sostenibilitat del planeta és un fet positiu que porta canvis en la nostra quotidianitat. Els responsables del Mercat del Lleó, un equipament municipal que ofereix al consumidor productes de la millor qualitat, han organitzat tallers sobre el consum responsable i fomenten la conscienciació sobre la desaparició del plàstic de les nostres vides tot i que aquesta és una qüestió que segurament requerirà mesures més dràstiques provinents d'administracions superiors. I, en aquesta defensa de l'ecologia que duen a terme, per exemple, els activistes de Fridays for Future, també s'hi han incorporat algunes empreses càrniques del nostre entorn que estan apostant decididament per elaborar productes vegetals que siguin substitutius de la carn.

I és en aquesta línia d'apostar per una alimentació ecològica que cal saludar la iniciativa única a Catalunya de la Fundació Ramon Noguera de posar en funcionament el nou obrador Aliments Onyar de pasta i pizza ecològica que s'ha instal·lat en una nau de 800 m2 al polígon Mas Xirgu de Girona, lloc on la Fundació hi té ubicada la seu central. Aquest projecte s'afegeix a d'altres del Grup com són, per exemple, els serveis de rentat de cotxes, de bugaderia, de jardineria, de neteja industrial o de càtering a banda del restaurant-cafeteria La Rosaleda de la Devesa. En aquest cas, cal destacar-ne el valor afegit de poder donar feina a una quinzena de persones, una desena de les quals amb discapacitat, donant així carta de naturalesa a l'objectiu principal d'aquesta entitat gironina de treballar per garantir els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

Segons va informar la directora-gerent Pepita Perich, tots els productes són de proximitat i saludables i s'elaboren amb ingredients naturals, frescos i de qualitat, sense afegir-hi conservants, colorants ni altres additius d'origen químic.

Amb tot, però, segurament és la integració laboral de persones que malauradament tenen problemes per accedir al mercat empresarial l'aportació més valuosa, més enllà de l'evidència de la qualitat i el tractament del producte.