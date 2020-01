Fitur: el «no» a la pujada del salari mínim pren protagonisme

Madrid es torna a convertir durant cinc dies, des d'ahir i fins al 26 de gener, en un gran aparador turístic amb la celebració de la Fira Internacional de Turisme (Fitur) 2020. L'esdeveniment va arrencar en l'edició del 40 aniversari de la fira, inaugurat per la reina Letícia, i amb presència catalana i gironina entre els 918 expositors al recinte de la Fira de Madrid (Ifema). Però, com és habitual, les fires sectorials també són un termòmetre per mesurar l'estat d'ànim del sector, i el dels hotelers no passa per un bon moment davant la proposta d'augmentar el salari mínim interprofessional (SMI) anunciada pel Govern espanyol, que, precisament ahir a la tarda, es va fer enrere i va confirmar que es quedarà en 950 euros.

El vicepresident executiu de Meliá Hotels International i president d'Exceltur, Gabriel Escarrer, va reiterar durant la presentació de la cadena hotelera a la Fira que la proposta de pujada del salari mínim interprofessional tindrà conseqüències «molt negatives» per al sector i pot restar-li competitivitat.

«Som els primers que volem apostar per una ocupació sana i per millores salarials. Però compte, una pujada del SMI als 1.200 euros podria tenir conseqüències nefastes per al sector», va advertir en president del lobby Exceltur, i va afegir que posar-hi traves podria suposar «un problema de competitivitat per al sector». En la seva opinió, mesures com la pujada del SMI implicaran «conseqüències molt greus» per a l'ocupació en el sector turístic espanyol, que passa actualment per un moment de desacceleració destinada, segons Escarrer, que continuarà durant 2020. El sector hoteler ha aplaudit les paraules d'Escarrer, com és el cas del president de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat), Jorge Marichal, que ha coincidit amb l'opinió exposada pel president d'Exceltur.

El tret de sortida als cinc dies de Fitur el va donar la reina Letícia, que ahir va presidir la inauguració en un acte en què ha recorregut diversos pavellons del recinte i ha prestat especial suport als expositors de les entitats espanyoles. El dia abans, el rei Felip VI va assistir al sopar commemoratiu del 40è aniversari de Fitur.

Amb més d'11.040 empreses participants procedents de 165 països i regions, l'organització de la fira turística espera superar els 142.000 professionals registrats en anteriors edicions, i preveu generar un impacte econòmic proper als 320 milions d'euros a la ciutat de Madrid.

D'entre les entitats participants, hi ha representat el Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona, que promociona les destinacions de comarques gironines, tant de la costa com del Pirineu, entre els operadors turístics. La Generalitat també hi és present amb l'expositor de Catalunya. La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, en la inauguració de l'estand català ha dit que el sector turístic s'ha de potenciar i que les dades del 2019 amb «rècord de despesa» així ho avalen. Per això, ha anunciat que el Departament prioritzarà els indrets afectats pel temporal, d'una banda, amb els plans de foment del turisme que «tradicionalment van orientats al finançament d'infraestructures turístiques» i, de l'altra, amb la bonificació d'interessos.

Aquesta edició de Fitur, que ha augmentat un 3,3% la seva superfície total, s'emmarca en un context en què el sector turístic espanyol va aconseguir un rècord d'arribada de turistes estrangers el 2019, amb 83 milions de viatgers internacionals.