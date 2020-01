El cacau dels Roca, Lloret, el legionari i els presidents

Vols dir que vas bé?». Fa calor al subsòl de Madrid, la jaqueta fa nosa. Afortunadament no és hora punta. «Próxima parada: Goya. Correspondencia con línea 4», recita una veu enllaunada que es propaga per altaveus camuflats al llarg del vagó. «Vols dir que vas bé?», insisteix l'altra veu, la de la consciència. No hi ha, però, temps de reacció i quan la intuïció es desperta, «no, no vas gens bé», el comboi ja ha tancat portes i es posa en marxa. La parada bona era la següent, Manuel Becerra (Castro del Rey, 1820-Madrid, 1896; matemàtic, maçó i ministre de Foment sota en regnat d' Amadeu I i durant la I República), perquè a Goya, la connexió amb l'L4 està tallada per obres i arribar des d'allà fins al destí fixat és missió impossible. «Ara sí», insisteix la veueta silent un cop reprès el camí en direcció a Nuevos Ministerios, primer, i a Feria de Madrid, després. Quaranta-cinc minuts de viatge subterrani i els peus finalment trepitgen l'entrada principal d'Ifema, el recinte firal on el sol mai no es pon que, en un extrem del pavelló 7, situat en un dels confins del complex, acull l'estand de Catalunya a la fira internacional de turisme FITUR 2020.



Al costat de Melilla

En la mateixa estructura de fusta que l'Agència Catalana de Turisme ja va fer servir l'any passat –les 3R: reduir, reciclar, reutilitzar– hi ha el mostrador de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, que presenta tres trumfos destacats: la Casa Cacao dels germans Roca –encara per obrir; la previsió és que ho faci al febrer tal com avançava, abans-d'ahir, Diari de Girona–; el congrés «mundial» de turisme esportiu que acollirà Lloret de Mar al maig i la posada en marxa del Museu Carmen Thyssen a Sant Feliu de Guíxols. A tocar de l'espai ocupat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona hi ha, ves, l'estand magnificent de Melilla, amb pantalla colossal, realitat virtual i... militars. Qui no coneix algú que hagi fet la mili a Ceuta o a Melilla?

Ahir, FITUR rebia la visita del president Pedro Sánchez, que va iniciar el recorregut, precisament, a l'estand de Catalunya (el turisme, si convé, també és política). Minuts després de fer-se la foto de rigor davant la paradeta catalana, el president passava per l'opulent espai que venia les excel·lències melillenques. El rebien, disposats en filera, guàrdies civils, soldats de l'Exèrcit de Terra i un legionari amb la camisa oberta i a pecho descubierto, com marquen els cànons per als novios de la muerte. No hi havia catifa vermella, però tant li fa: abans que Sánchez van desfilar per FITUR els presidents valencià ( Ximo Puig) i gallec ( Alberto Núñez Feijó); la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso i l'exvicepresidenta andalusa, Susana Díaz; i ministres i consellers i... lagarteranas i samurais.