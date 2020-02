«Si tens una mica de mala llet, els homes no són pesats»

Carla González, de Celrà, es va alçar fa pocs dies amb el títol de Miss Cosmos España. La Carla, però, ho va fer representant la província de Còrdova



Miss Cosmos és més que Miss Univers, perquè abasta tot el cosmos?

(Riallada) Per mi és molt, sí. Vaig presentar-me al concurs de Miss Cosmos Girona i vaig quedar tercera.

A Girona no hi entenem, de dones.

Com que la meva família materna és cordovesa, em van demanar si volia representar Còrdova en la fase nacional. Vaig acceptar, em feia molta il·lusió el sol fet de representar Còrdova. I a Madrid i vaig quedar Miss Cosmos España.

Els gironins mai no li perdonaran que hagi guanyat com a cordovesa.

He, he, van ser els del jurat de Girona, que no em van voler.

Si una s'apunta a un concurs de bellesa, és perquè es creu guapa?

No necessàriament. Home, un mínim sí, si no, no té sentit presentar-se a un concurs de bellesa. Però a casa m'han ensenyat sempre que hi ha uns valors per sobre, com la humilitat, el respecte, la constància... I la salut. La salut és important, perquè al final la bellesa externa té molt a veure amb com et cuides.

Els homes són molt pesats, amb una dona guapa?

Nooo. Si tens una mica de mala llet, no ho són.

Mala llet? No m'espanti.

Potser mala llet és exagerat. Però si vols que et respectin, ets tu qui s'ha de fer respectar. Si no et fas respectar tu mateixa, malament.

I si algú li diu «guapa» pel carrer?

Li contesto que moltes gràcies (riu).

No se sent agredida?

No, si t'ho diuen de bona fe, a tothom li agrada que li diguin coses boniques. Una altra cosa són els bavosos, aquests no agraden.

Hi ha molts bavosos?

Uns quants.

És feminista?

Sí que ho soc. Com li deia abans, la dona s'ha de fer respectar. Pel fet de ser dones no ens hem de valorar menys que un home. Som nosaltres el sexe fort! Em fa ràbia la gent que considera que les dones som fluixes. D'això res.

Escoltant-la, no en tinc cap dubte.

Ara mateix estic preparant les oposicions a Mosso d'Esquadra, i li asseguro que de fluixa i covarda no en tinc res.

Al concurs els fan preguntes?

En el concurs internacional, on aniré representant Espanya, crec que sí, que fan preguntes de cultura general.

Podrà treure profit del fet d'estar preparant oposicions.

Al concurs de Girona i el d'Espanya estava desitjant que em fessin alguna pregunta, perquè ho portava fenomenal.

Li interessa la política?

M'ha d'interessar, pel tema de les oposicions no tinc altre remei. La política ens afecta a tots, però, intento involucrar-m'hi el mínim. Amb tot el que passa, he deixat una mica de creure que la política serveix per ajudar els ciutadans.

A què aspira a la vida?

Ara mateix a aprovar les oposicions i ser Mosso d'Esquadra. El tema de la moda també m'agrada, però és un hobby.

Entre aprovar les oposicions i guanyar el concurs internacional de Miss Cosmos, què triaria?

Aprovar les oposicions. És un somni que persegueixo des de fa molt de temps.