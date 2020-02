«El millor que pots fer és no preocupar-te de res»

Santandreu, un dels psicòlegs més prestigiosos del país, reparteix la seva feina entre les teràpies amb pacients, la formació de metges i psicòlegs, i la publicació de llibres. Acaba de treure «No hi ha res tan terrible. La filosofia dels més forts i feliços».



«No hi ha res tan terrible». Què és el més terrible?

Les persones més fortes i felices creuen que no hi ha res «terrible». Res! Per exemple, cristians autèntics que es prenen la vida com un aprenentatge. Aquesta filosofia els dona molta fortalesa.

Però la psicologia cognitiva que vostè practica no és cristianisme.

No, però tenim principis en comú. Stephen Hawking, el científic en cadira de rodes, que era ateu, deia que la seva paràlisi era un problema molt menor.

Quan la meva senyora m'acusa de no preocupar-me de res, en realitat m'està elogiant?

No preocupar-te de res és el millor que pots fer. Per «ocupar-se» no cal «preocupar-se». Molta gent ha après a gaudir resolent temes amb idees creatives i divertides, però no s'espanten a elles mateixes. Podria deixar les coses irresoltes i no passaria res.

Els més forts són sempre els més feliços?

Sí. Encara que es tracta d'un tipus de força diferent. La força d'il·lusionar-se per tot, de gaudir de les coses petites, de saber renunciar i estar sempre satisfet. Ens ho ensenya la psicologia cognitiva.

Al llibre parla de la relació ideal de parella. I si la relació ideal no és la parella?

Podem ser feliços en qualsevol situació: en parella, solters o a la presó. Tot depèn de valorar el que tenim i no queixar-nos mai. Si vols ser feliç casat, ho pots ser: solter, també.

Com es desactiven les persones difícils?

Primer, sabent que tots som difícils a vegades. Per tant, comprensió. Segon, no ens hem de prendre personalment les bogeries dels altres: són les seves bogeries. Tercer, aplicant humor i amor, que són els millors bàlsams.

Diu que li costava parlar en públic: serveix allò d'imaginar-te tots els espectadors nus?

És molt millor adonar-te, en profunditat, que la xerrada no és gens important. No cal fer-ho bé. Les coses importants en la vida no tenen a veure amb l'efectivitat sinó amb l'amor. Quan acceptes això de forma radical, perds la por.

Com podem ser atractius per als altres?

Dirigint-nos, en cada interacció, al nen que tots portem a dintre. Aquest nen el que vol és ser feliç, jugar, divertir-se, intimar. Darrere de la careta seriosa de la gent, hi ha aquest nen meravellós. Sortirà de seguida i t'estimarà.

Què indica la impuntualitat d'una persona?

Només que encara no ha après a ser puntual. I pot fer-ho amb diferents mètodes divertits. Però no ens hem d'enfadar per això: podem esperar prenent un cafè i ser ben feliços.

Parla de saber oblidar més que saber perdonar: per què?

Perquè la gent més forta sap que no hi ha res que li pugui treure la felicitat. Així que les tonteries que puguin fer els altres mai són gaire importants. Simplement, les esquiva o les oblida i aprofita allò de bo que té el món.

Què pensa quan sent eslògans que diuen «ni oblit ni perdó»?

Això porta a la incomprensió, a la ràbia, a la por i a la violència. És molt millor estimar sempre els altres encara que fallin i trobar solucions de creixement comú xules i emocionants.